Mehmetçik'in Gabar'da dinlenme anı

Dağ tepe gezerek hain terör örgütüne göz açtırmayan Mehmetçik, PKK’lılara dağları dar etmeye devam ediyor. En zorlu şartlarda vatan savunmasına kararlılıkla devam eden Mehmetçiklerden gelen fotoğraflar da ,vatan için canını ortaya koyanların hangi zorlu şartlarda görevlerini yerine getirdiğini gözler önüne seriyor.
GABAR'DA MEHMETÇİK
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar da, sosyal medya hesabından Gabar'da bir Mehmetçik'in zorlu arazi koşullarında dinlenme anına ait bir fotoğraf karesini paylaştı.
Ağar, fotoğrafta
"Aslan yatağı Gabar’daki teğmenim göndermiş. Yatak taş, yastık taş, yorgan hala gökyüzü. Bıtıraklı kayalar, kokurdan kuyuları, mağaralar." ifadelerini kullandı.
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Mehmetçik Bozkurt'a Komando Marşı ile veda etti
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görev yapan komandoların bir bölümü ant içerek bölgeden ayrıldı.
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Mehmetçik Van-İran sınır hattında gece gündüz tetikte
İran'a en uzun sınıra sahip olan Van'da gündüz devriye ve gözetleme yapan kahraman Mehmetçik, sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediyor. Sınır bölgesinde Mehmetçiğin yanı sıra, jandarma, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları görev alıyor. Öte yandan bölgede İHA ve SİHA başta olmak üzere, drone ve gece görüşlü kameralardan destek alınıyor.
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Selde kaybolan Kuran-ı Kerim'i Mehmetçik'ten teslim alan Bingül teyze gözyaşlarına boğuldu
Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde eşinin hediyesi 35 yıllık Kuran-ı Kerim'ini kaybeden Bingül teyzenin yüzünü Mehmetçik güldürdü. Kuran-ı Kerim'i teslim alan Bingül teyze gözyaşlarını tutamadı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde, personelimiz tarafından bulunan ve eşinin hediyesi olan 35 yıllık Kuran-ı Kerim Bingül Teyzemize teslim edilmiştir. Allah razı olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun.' ifadelerine yer verildi.
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MSB paylaştı: Mehmetçik tüm imkânlarıyla yüce devletimizin ve asil milletimizin emrinde
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve fedakar Mehmetçik, birçok bölgede çıkan orman yangınlarına karşı devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadele etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından yapılan paylaşım Mehmetçiğin yangınlara karşı canhıraş çabasını gözler önüne serdi. 'Mehmetçik tüm imkânlarıyla yüce devletimizin ve asil milletimizin emrinde, hizmetindedir.' notuyla yapılan paylaşım kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.