Mehmetçik'in Gabar'da dinlenme anı

Dağ tepe gezerek hain terör örgütüne göz açtırmayan Mehmetçik, PKK’lılara dağları dar etmeye devam ediyor. En zorlu şartlarda vatan savunmasına kararlılıkla devam eden Mehmetçiklerden gelen fotoğraflar da ,vatan için canını ortaya koyanların hangi zorlu şartlarda görevlerini yerine getirdiğini gözler önüne seriyor.

GABAR'DA MEHMETÇİK

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar da, sosyal medya hesabından Gabar'da bir Mehmetçik'in zorlu arazi koşullarında dinlenme anına ait bir fotoğraf karesini paylaştı.

Ağar, fotoğrafta "Aslan yatağı Gabar’daki teğmenim göndermiş. Yatak taş, yastık taş, yorgan hala gökyüzü. Bıtıraklı kayalar, kokurdan kuyuları, mağaralar." ifadelerini kullandı.

Aslan yatağı Gabar’daki teğmenim göndermiş.

Yatak taş, yastık taş, yorgan hala gökyüzü. Bıtıraklı kayalar, kokurdan kuyuları, mağaralar.

Üsteki ben, teğmenkene Gabar’daki mağaramda.

Alttaki nöbetteki teğmen, bugün, Gabar’da kayalarda uyurkene. pic.twitter.com/I5knRFBRjx REKLAM September 19, 2021

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OYNAT 00:55 Mehmetçik Van-İran sınır hattında gece gündüz tetikte İran'a en uzun sınıra sahip olan Van'da gündüz devriye ve gözetleme yapan kahraman Mehmetçik, sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediyor. Sınır bölgesinde Mehmetçiğin yanı sıra, jandarma, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları görev alıyor. Öte yandan bölgede İHA ve SİHA başta olmak üzere, drone ve gece görüşlü kameralardan destek alınıyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:29 Selde kaybolan Kuran-ı Kerim'i Mehmetçik'ten teslim alan Bingül teyze gözyaşlarına boğuldu Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde eşinin hediyesi 35 yıllık Kuran-ı Kerim'ini kaybeden Bingül teyzenin yüzünü Mehmetçik güldürdü. Kuran-ı Kerim'i teslim alan Bingül teyze gözyaşlarını tutamadı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde, personelimiz tarafından bulunan ve eşinin hediyesi olan 35 yıllık Kuran-ı Kerim Bingül Teyzemize teslim edilmiştir. Allah razı olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun.' ifadelerine yer verildi. BiP'te paylaş

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