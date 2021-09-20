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Mehmetçik'in Gabar'da dinlenme anı

Mehmetçik zorlu arazi koşullarında vatan nöbetine devam ediyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Gabar'da bir Mehmetçik'in zorlu arazi koşullarında dinlenme anına ait fotoğrafı paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmetçikin Gabarda dinlenme anı
Gabar'da dinlenen asker.

Dağ tepe gezerek hain terör örgütüne göz açtırmayan Mehmetçik, PKK’lılara dağları dar etmeye devam ediyor. En zorlu şartlarda vatan savunmasına kararlılıkla devam eden Mehmetçiklerden gelen fotoğraflar da ,vatan için canını ortaya koyanların hangi zorlu şartlarda görevlerini yerine getirdiğini gözler önüne seriyor.

GABAR'DA MEHMETÇİK

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar da, sosyal medya hesabından Gabar'da bir Mehmetçik'in zorlu arazi koşullarında dinlenme anına ait bir fotoğraf karesini paylaştı.

Ağar, fotoğrafta "Aslan yatağı Gabar’daki teğmenim göndermiş. Yatak taş, yastık taş, yorgan hala gökyüzü. Bıtıraklı kayalar, kokurdan kuyuları, mağaralar." ifadelerini kullandı.

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MSB paylaştı: Mehmetçik tüm imkânlarıyla yüce devletimizin ve asil milletimizin emrinde
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MSB paylaştı: Mehmetçik tüm imkânlarıyla yüce devletimizin ve asil milletimizin emrinde
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve fedakar Mehmetçik, birçok bölgede çıkan orman yangınlarına karşı devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadele etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından yapılan paylaşım Mehmetçiğin yangınlara karşı canhıraş çabasını gözler önüne serdi.

'Mehmetçik tüm imkânlarıyla yüce devletimizin ve asil milletimizin emrinde, hizmetindedir.' notuyla yapılan paylaşım kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.


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