Gündem Türk bayrağının yere değdiğini gören Mehmetçik yardıma koştu
HAKKÂRİ

Mehmetçikten bayrak hassasiyeti

Türk bayrağının yere değdiğini gören Mehmetçik yardıma koştu

Elazığ’da Kömürhan Köprüsü açılışı sonrasında Türk bayrağının katlanmaya çalışırken yere değdiğini gören Mehmetçik, yardım ederek bayrağı usulüne göre yere değdirmeden katladı.

Haber Merkezi İHA
Ekiplere yardım eden jandarma, bayrağı usulüne uygun yere değdirmeden katladı.
Ekiplere yardım eden jandarma, bayrağı usulüne uygun yere değdirmeden katladı.

Elazığ ve Malatya’nın bağlantısında yer alan 16 ile geçişi sağlayan 2 bin 400 metrelik iki tüneli ile ve dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan, aynı zamanda Eyfel Kulesi’yle aynı miktarda çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü, 3 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Bakan Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla açıldı.

Mehmetçikten bayrak hassasiyeti
FOTOĞRAF 5
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Elazığ ve Malatya'nın bağlantısında yer alan 16 ile geçişi sağlayan 2 bin 400 metrelik iki tüneli ile ve dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan, aynı zamanda Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü, 3 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açıldı.
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Açılışın ardından ekipler, platformu ve bayrakları topladı.
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Katlanma sırasında Tük bayrağı büyük olduğu için yere değdi. O sırada durumu gören İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koşarak müdahale etti.
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Ekiplere yardım eden jandarma, bayrağı usulüne uygun yere değdirmeden katladı.
Title
Mehmetçikten bayrak hassasiyeti
Elazığ'da Kömürhan Köprüsü açılışı sonrasında Türk Bayrağının katlanmaya çalışırken yere değdiğini gören Mehmetçik, yardım ederek bayrağı usulüne göre yere değdirmeden katladı.

Usulüne uygun yere değmeden katlandı

Açılışın ardından ekipler, platformu ve bayrakları topladı. Katlanma sırasında Tük bayrağı büyük olduğu için yere değdi. O sırada durumu gören İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koşarak müdahale etti. Ekiplere yardım eden jandarma, bayrağı usulüne uygun yere değdirmeden katladı.

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