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'Mekke Yolu'yla uğraşsız yolculuk

'Mekke Yolu'yla uğraşsız yolculuk

04:009/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suudi Arabistan ve Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen “Mekke Yolu” projesi kapsamında, İstanbul Havalimanı’ndan kutsal topraklara giden hacı adayları, Suudi Arabistan’daki pasaport ve gümrük işlemlerinden muaf tutuluyor. 2025 hac dönemi boyunca İstanbul’dan hareket eden binlerce hacı adayının işlemleri Türkiye’de tamamlanarak, Mekke’ye doğrudan ve kolay şekilde ulaşmaları sağlanıyor. İstanbul Havalimanı, projenin uygulandığı merkezlerden biri. Hacı adayları da uygulamadan memnun. 8 yıldır hac sırası beklediğini belirten Gönül Taşdemir, “Çok heyecanlıyız, sevinçliyiz” dedi. 9 yıldır hac sırası bekleyen Erdem Aysel Kılıç ise, “Daha önce 2015’te gitmiştim, o zaman biraz sıkıntı vardı. Şimdi işlemler burada yapılıyor, çok memnunuz. Her şey hızlı ve sorunsuz ilerledi. İnşallah hac ibadetimiz de öyle olur” diye konuştu.


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