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Hac yolculuğunun hafızası bu sergide

Hac yolculuğunun hafızası bu sergide

04:008/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
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Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası” sergisi
Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası” sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TÜYEK) düzenlenen “Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası” sergisi, yarın Rami Kütüphanesi’nde ziyarete açılacak. Yazma eserler ve tarihi görsel belgelerle hac yolculuğunun idari ve ilmi boyutuna ışık tutacak sergide, menzilnamelerden sürre defterlerine, hac risalelerinden mecmualara, minyatürlerden gravürlere asırlar boyunca oluşan yazılı ve görsel birikimin nadide örnekleri yer alacak. TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, “Şimdi yavaş yavaş hac kafileleri yola çıkmaya başladı. Hacca gidenler mutlaka sergimizi görmeli. Hacca gidemeyenler ise kesinlikle görmeli” dedi.


#Hac
#sergi
#Rami Kütüphanesi
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