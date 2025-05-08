Trump’tan Hollywood’a destek

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin küresel film sektöründe zayıflayan öncü rolünü tarifelerle yeniden kazanmak istiyor. Son dönemde, dünya film sektöründe yıllık üretilen film sayısının Hindistan, Çin ve Japonya’da artarken, ABD’de hızla gerilemesi dikkati çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Truth Social sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına ve ABD Ticaret Temsilciliğine, yabancı ülkelerde üretilen ve ABD’ye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdi. Trump’ın film sektöründe tartışmalara neden olan tarife açıklaması, hafta sonu Amerikalı aktör Jon Voight ile Mar-a-Lago’da yaptığı görüşmenin ardından geldi.