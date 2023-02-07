Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı

Güneydoğu’da meydana gelen, yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği binlercesinin yaralandığı tarihi deprem sonrası Türkiye’de yedi gün süreyle yas ilan edildi. Tüm ülke kenetlenerek afetzedeler için seferber olurken, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin sebebi olarak iktidarı destekleyen vatandaşları gösterdi. Yanardağ, “Buralar dindar bölgeler. Bile bile bu gerici partilere oy verdiler. Deprem bölgesi ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir Tanrı?" dedi. 10 ilden hissedilen ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Şehir merkezleri başta olmak üzere ilçelerde ve köylerde büyük hasar meydana geldi. Son bilgilere göre can kaybı 2 bin 316 olarak açıklanırken, binlerce yaralanın olduğu bildirildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımı olarak kayıtlara geçen, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen afet sonrası TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin faturasını iktidara oy verenlere kesti. Yanardağ, “İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. 'Gölcük depremini Donanma Komutanlığı'nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen zihniyet bugün iktidardır. Bu zihniyet, bu bölge ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir. Burada hangi yalanı bulacaksınız? Hangi gerekçeyle cezalandırabilmiş olabilir ki Tanrı?" dedi.