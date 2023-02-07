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Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, depremle ilgili yayın yapan Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

17:20 . 7/02/2023 Salı
DHA
Enver Aysever ve Merdan Yanardağ

Enver Aysever ve Merdan Yanardağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaşanan deprem afetiyle ilgili olarak bir televizyon programında Merdan Yanardağ ve sosyal medyada yayınlanan videosunda Enver Aysever'in sarf ettiği sözler nedeniyle TCK'nin 216'ncı maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan dolayı resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

YANARDAĞ'DAN SKANDAL SÖZLER

Depremi yorumlayan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Depremin olduğu bölgeler dindar bölge. Bile bile bu gerici partilere oy verdiler." sözlerini sarf etti. Yanardağ, "Allah-u Ekber" nidalarından da rahatsız oldu.

Enver Aysever de canlı yayında bu sözler sonrası tepki toplamıştı.


Merdan Yanardağ depremde bile kin kustu: Bile bile bu gerici partilere oy verdiler
Merdan Yanardağ depremde bile kin kustu: Bile bile bu gerici partilere oy verdiler

Güneydoğu’da meydana gelen, yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği binlercesinin yaralandığı tarihi deprem sonrası Türkiye’de yedi gün süreyle yas ilan edildi. Tüm ülke kenetlenerek afetzedeler için seferber olurken, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin sebebi olarak iktidarı destekleyen vatandaşları gösterdi. Yanardağ, “Buralar dindar bölgeler. Bile bile bu gerici partilere oy verdiler. Deprem bölgesi ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir Tanrı?" dedi. 10 ilden hissedilen ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Şehir merkezleri başta olmak üzere ilçelerde ve köylerde büyük hasar meydana geldi. Son bilgilere göre can kaybı 2 bin 316 olarak açıklanırken, binlerce yaralanın olduğu bildirildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımı olarak kayıtlara geçen, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen afet sonrası TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin faturasını iktidara oy verenlere kesti. Yanardağ, “İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. 'Gölcük depremini Donanma Komutanlığı'nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen zihniyet bugün iktidardır. Bu zihniyet, bu bölge ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir. Burada hangi yalanı bulacaksınız? Hangi gerekçeyle cezalandırabilmiş olabilir ki Tanrı?" dedi.


#merdan yanardağ
#enver aysever
#istanbul
1 saat önce
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Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı
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