Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı

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Enver Aysever ve Merdan Yanardağ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaşanan deprem afetiyle ilgili olarak bir televizyon programında Merdan Yanardağ ve sosyal medyada yayınlanan videosunda Enver Aysever'in sarf ettiği sözler nedeniyle TCK'nin 216'ncı maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan dolayı resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Depremi yorumlayan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Depremin olduğu bölgeler dindar bölge. Bile bile bu gerici partilere oy verdiler." sözlerini sarf etti. Yanardağ, "Allah-u Ekber" nidalarından da rahatsız oldu.
Enver Aysever de canlı yayında bu sözler sonrası tepki toplamıştı.