Mersin’de korkunç olay: Aile içi kavgada babasını öldürdü

Mersin'deki olay ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi 1927 sokakta meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, bir gün önce aile içi tartışma çıktı. Tartışma kavga dönüşmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aileyi sakinleştirdi.
Dün saat 23.45 sıralarında baba Beşar H. (67), kardeşinin evinin önünde geçerken iddiaya göre oğlu C.H. ile tartıştılar. Oğlu C.H.(41), babası Beşar H.'ye 6 el tabancayla ateş etti. Kafasına aldığı darbeyle yere yıkılan baba Beşar H. kanlar içerisinde kaldı.
Olaydan sonra kayıplara karışan C.H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay yerine gelen 112 ekipleri yerde yatan Beşar H.'ye yaptıkları kontrolde öldüğünü tespit etti. Cinayetin mahallinde 6 adet tabanca kovanı bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalara başladı. Polis çevrede yaptığı araştırmada babasını öldürdüğü iddia edilen C.H. olayda kullandığı tabanca ile 2 adet av tüfeğiyle birlikte geçirdi. Beşar H.'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.