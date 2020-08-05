Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Mersinde korkunç olay Aile içi kavgada babasını öldürdü
3. SAYFA

Mersin haber: Aile içi kavgada babasını öldürdü

Mersin’de korkunç olay: Aile içi kavgada babasını öldürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde aile içi kavgada bir kişi babasını öldürdü. Olaydan sonra kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Mersin'deki olay ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi 1927 sokakta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bir gün önce aile içi tartışma çıktı. Tartışma kavga dönüşmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aileyi sakinleştirdi.

Dün saat 23.45 sıralarında baba Beşar H. (67), kardeşinin evinin önünde geçerken iddiaya göre oğlu C.H. ile tartıştılar. Oğlu C.H.(41), babası Beşar H.'ye 6 el tabancayla ateş etti. Kafasına aldığı darbeyle yere yıkılan baba Beşar H. kanlar içerisinde kaldı.

Siirt'te akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Siirt'te akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti

Olaydan sonra kayıplara karışan C.H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri yerde yatan Beşar H.'ye yaptıkları kontrolde öldüğünü tespit etti. Cinayetin mahallinde 6 adet tabanca kovanı bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalara başladı. Polis çevrede yaptığı araştırmada babasını öldürdüğü iddia edilen C.H. olayda kullandığı tabanca ile 2 adet av tüfeğiyle birlikte geçirdi. Beşar H.'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da şaşkına çeviren olay: Ceset kıyıya çıkarıldı tatilciler denize girmeye devam etti
GÜNDEM
Antalya'da şaşkına çeviren olay: Ceset kıyıya çıkarıldı tatilciler denize girmeye devam etti
Abone Ol Google News
Oyun hamuru hayatını kararttı

Oyun hamuru hayatını kararttı

​Özel kreşte korkunç olay: Küçük kız bitkisel hayatta...
Yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu

​Milli oyuncu Mert Çetin sağlık kontrollerinden geçti.
Bedellide 2020 rakamları açıklandı

Bedellide 2020 rakamları açıklandı

​Katsayı farkıyla 37 bin 70 liraya yükseldi.

Limandaki büyük patlamada 100 ölü, 4 bin yaralı.
Dakikalar içinde milyonluk soygun

Dakikalar içinde milyonluk soygun

​Beykoz'daki hırsızlık anı güvenlik kamerasında.

1 Eylül'de başlayacak, onaysız mesaj atılamayacak.

İhanet serisi ile başladılar: 24 Haziran 22.30'u hatırla
Okullarla ilgili karar alınabilir

Okullarla ilgili karar alınabilir

​Bilim Kurulu üyesi Levent Yamanel'den önemli açıklama.
14 ilde<br>şafak operasyonu

14 ilde
şafak operasyonu

Çok sayıda kişi gözaltına alındı..
Türkiye'yi<br>dışlamak artık zor

Türkiye'yi
dışlamak artık zor

​ABD medyasından Doğu Akdeniz itirafı.
Libya çölleri<br>Mısır'ı yutar

Libya çölleri
Mısır'ı yutar

Asker yollama kararı alan Sisi'ye gönderme.
Evine dön huzur bul

Evine dön huzur bul

​MHP lideri Devlet Bahçeli, Akşener'e seslendi.
PKK’ya yardımı belgelendi

PKK’ya yardımı belgelendi

​HDP'li başkan talimatları Kandil'den almış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.