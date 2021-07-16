Gündem Mersindeki orman yangınına müdahaleye İHAlarla destek veriliyor
MERSİN

Mersin’deki orman yangınına müdahaleye İHA’larla destek veriliyor

Mersin’in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken İHA’lar ormanın kahramanlarına destek oluyor.

Haber Merkezi İHA
Mersin haber... Mersin’deki orman yangınına müdahaleye İHA’larla destek veriliyor
Mersin’de de İHA’lar ormanın kahramanlarına destek oluyor,


Dün sabah saatlerinde Mersin’in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi’nde çıkan orman yangını devam ediyor. Gündüz saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle yangına müdahale edilirken, İHA’lar ormanın kahramanlarına destek oluyor ve bilgi akışı sağlıyor.

İHA'lar yer ekiplerine bilgi desteği veriyor.
AA
İHA'lar yer ekiplerine bilgi desteği veriyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangını yakından takip ederek sahadaki ekipleri yönlendiriyor.

Marmaris'teki orman yangını İHA'nın tespit ettiği ortaya çıktı
GÜNDEM
Marmaris'teki orman yangını İHA'nın tespit ettiği ortaya çıktı

AA

Pakdemirli, İHA’ların yangında ekiplere destek olduğunu sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

  • “Dünyada orman yangınlarında İHA kullanan ilk ülkelerden biriyiz. Mersin’de de İHA’lar ormanın kahramanlarına destek oluyor, bilgi akışı sağlıyor.”
Mersin'de dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
AA
Mersin'de dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bozcaada'da orman yangını
OYNAT 00:26
Bozcaada'da orman yangını
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Pavli Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15.00'de yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangına 3 helikopter havadan müdahale ederken, orman ve belediye ekipleri de karadan söndürme çalışmaları yapıyor.


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