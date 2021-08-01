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MERSİN

Ormanla birlikte Fatma’nın çeyizi de kül oldu

Mersin’in Silifke ilçesinde 1 ay sonra evlenecek Fatma Tan’ın çeyizi çıkan orman yangınında evle birlikte kül oldu.

Haber Merkezi İHA
Mersin haber: Ormanla birlikte Fatma’nın çeyizi de kül oldu
Orman yangını Fatma'nın umutlarını küle çevirdi.

Silifke ilçesindeki yangın sadece ormandaki ağaçları değil, o bölgede yaşayan insanların hayatlarını ve umutlarını da küle çevirdi.

Tan ailesi yangının büyümesi ile birlikte evlerini bırakarak yangın yerinden kaçtı.
Tan ailesi yangının büyümesi ile birlikte evlerini bırakarak yangın yerinden kaçtı.

Yangında evlerini terk ettiler

İlçeye bağlı Boğsak, Akdere, Yeşilovacık ve Hırmanlı mahallelerinde 4 gün sürdükten sonra kontrol altına alınan yangın sırasında annesi Eşe Fatma Tan, babası Yusuf Tan ve kardeşi Ayşegül Tan ile birlikte evlerinde bulunan Fatma Tan, yangının büyümesi ile birlikte evlerini bırakarak yangın yerinden uzaklaşarak yakınlarının yanına geçtiler.

Çeyizinin yandığını görünce gözyaşlarına boğuldu

Yangından bir gün sonra eve gelen Fatma Tan, evleri ile birlikte çeyizinin yandığını gördü. Gözyaşlarına hakim olamayan Fatma Tan ve ailesi 4 gündür yakınlarının yanında kalıyor. 1 ay sonra düğün yapacak olan Fatma Tan’ın hayalleri küle döndü.

Fatma Tan 1 ay sonra evlenecekti.
Fatma Tan 1 ay sonra evlenecekti.

Yangından kaçarken üzerlerine hiçbir şey alamayan Tan ailesine komşuları ve yakınları giyecek verdi. Evlerinin önünde bekleyen Tan ailesi şimdi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

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"Evimi düzecektim büyüdüğüm ev yok oldu"

Üniversite mezunu Fatma Tan, “Evimiz yandı. Her şeyimiz bitti kül oldu. Anılarımız eşyalarımız yangında kül oldu. Akşam saat 8’e kadar evimizi terk etmedik. Ama yangın yaklaşınca arkamıza bakmadan evimizi terk etmek zorunda kaldık. 1 ay sonra düğünüm vardı. Eşyalarım çeyizim hazırdı. Evimi düzecektim. Ama kendi oturduğum büyüdüğüm ev yok oldu bitti tükendi. Bir fotoğraf karesi bile kalmadı. Ailemizle ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz. Boş boş eve bakıyoruz. Hiçbir eşyamız kurtarılamadı. Birilerinin bir şey yapmasını bekliyorum. Kendi evimi düzecekken büyüdüğüm evi tekrar düzmek zorunda kaldık yardım istiyorum” dedi.

Silifke’de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
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Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi’ndeki Boğsak koyunda başlayan orman yangını, bölgenin farklı noktalarında sürüyor.
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Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın dolayısıyla, Işıklı Mahallesi’ndeki vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar Yeşilovacık’taki okullara yerleştirildi. Hayvanlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalan köylü kadınlar, sığındıkları okulda gözyaşı döktü.
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Yangın nedeniyle Mersin-Antalya arasındaki Akdeniz sahil yolu da trafiğe kapatılırken, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Silifke’de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını devam ederken, yangın dolayısıyla evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor.


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