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Gündem Temizlik yaparken buldu İçinde 20 bin TL olan cüzdan bulup sahibine teslim etti
MERSİN

Mersin haberleri: Temizlik işçisi Filiz, bulduğu içinde 20 bin TL olan cüzdanı sahibine teslim etti

Temizlik yaparken buldu: İçinde 20 bin TL olan cüzdan bulup sahibine teslim etti

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda temizlik personeli olarak görev yapan 37 yaşındaki Filiz Karakaş, parkta temizlik yaptığı sırada bulduğu, içinde yaklaşık 20 bin TL’ye yakın para olan cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdan sahibi Fadi Ghozlan ise Filiz Karakaş’a gösterdiği davranıştan dolayı teşekkür ederek, dükkanında satışını yaptığı parfümlerden hediye etti. Karakaş, "'Vicdanen çok rahatım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Filiz Karakaş, cüzdan sahibi Fadi Ghozlan
Filiz Karakaş, cüzdan sahibi Fadi Ghozlan

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda bir yıldır temizlik personeli olarak görev yapan evli, 2 çocuk annesi Filiz Karakaş, pazar günü, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına saatler kala, görevli olduğu Kültür Park sınırları içerisindeki kameriyelerin etrafında temizlik yaparken yerde bir cüzdan buldu.

Bulduğu dolar dolu cüzdanı sahibine teslim etti
GÜNDEM
Bulduğu dolar dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Sahibini bulmak adına cüzdanın içindeki kartvizite bakan Filiz Karakaş, cüzdan sahibi Fadi Ghozlan’a ulaştı.

Karakaş, içerisinde yaklaşık 20 bin TL bulunan cüzdanı, 4 buçuk yıldır Mersin’de yaşayan ve ticaretle uğraşan Fadi Ghozlan’a teslim etti.

Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti
GÜNDEM
Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Vicdanen çok rahatım

Cüzdanı teslim ettiği Ghozlan'ın çok mutlu olduğunu dile getiren Karakaş, "Sahibi çok teşekkür etti. Çünkü içinde hemen hemen 20 bin liraya yakın bir para varmış. Buna kim olsa sevinir. Çünkü o parayı ben de düşürmüş, kaybetmiş olabilirdim. O yüzden karşı taraf ne hissetti, acaba o parayı nereden temin etti, borcu var mıydı? Önce bunlar aklıma geldi. Zaten o para da emanetmiş, kendisinin değilmiş. Buna ayrı bir sevindim. İyi ki verdim, iyi ki sahibini buldum. Mutluyum. Vicdanen çok rahatım. Umarım bu davranış herkese örnek olur” diye konuştu.

Cüzdan sahibi Fadi Ghozlan ise Filiz Karakaş’a gösterdiği davranıştan dolayı teşekkür ederek, dükkanında satışını yaptığı parfümlerden hediye etti.

Lise öğrencisi yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
OYNAT 00:45
Lise öğrencisi yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Adıyaman Merkez Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Furkan Aydoğmuş, okuldan eve döndüğü sırada Turgut Reis Mahallesi'nde yerde cüzdan buldu. Polislere durumu anlatarak cüzdanı teslim etti. Polis, cüzdan içinde bulunan bilgilerden sahibi Mehmet Tekintaş'a ulaştı. Cüzdanı bulunduğu için mutlu olan Tekintaş'ın teşekkür için para verme teklifi ise liseli Furkan tarafından kabul edilmedi.
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