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MERSİN

Mersin için önce Akdeniz

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin’in değişiminin ancak Akdeniz’in dönüşümü ile mümkün olduğunu söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı birinci birleşiminde üyelere seslenen Başkan Gültak, Barış Mahallesi’nde, 1 Eylül’den itibaren toplu konut noktasındaki çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mersin için önce Akdeniz
Fotoğraf: Arşiv

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin’in değişiminin ancak Akdeniz’in dönüşümü ile mümkün olduğunu söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı birinci birleşiminde üyelere seslenen Başkan Gültak, Barış Mahallesi’nde, 1 Eylül’den itibaren toplu konut noktasındaki çalışmaların tamamlanacağını kaydetti. Gültak: “Barış Mahallesi’nde insanlarımız, maalesef çok kötü koşullar altında yaşıyor. Proje sayesinde, orada da yeni ve modern konutlar, yeni caddeler, yeni yeşil alanlar, yeni parklar oluşacak” diye konuştu. Çay Mahallesi’nde ise 142 dönüm arazi üzerinde 415 konutun tamamlandığı bilgisini veren Başkan Gültak, bölgede 300 konutun daha yapılacağını belirterek, “Toplam 142 dönüm içerisinde 700 konut yer alacak.” dedi.

SORUNLARI HEP BİRLİKTE ÇÖZELİM

  • “Eğer bu şehri dönüştürürsek, birçok park, otopark kazanır, yeşil alanları arttırırız. Lojistik alanlar, yeni sanayi alanları çıkarırız, limanı büyütürüz” diyen Başkan Gültak, “Ama bunun için sadece TOKİ’nin veya Akdeniz Belediyesi’nin kısıtlı imkânları ile yapılan çalışmalar yetmez. İşte tam da bu noktada hepinizden, tüm meclis üyelerimizden destek istiyorum. Yıllarca bu sorun çözülmemiş, halının altına süpürülmüş. Gelin, Akdeniz’i hep beraber dönüştürelim. Akdeniz’de yaşayan Türk, Kürt, Arap, Yörük kadınlarının böyle yaşamaları, onların kaderi değil. Onlar da Yenişehir, Mezitli’de yaşayan insanların konfor imkânlarına kavuşsun, çocukların park alanları olsun” çağrısı yaptı. Mersin’de yaşayan Roman vatandaşların sorunlarına da dikkat çeken Gültak, Romanların yaşam koşullarının iyileştirilmesinin yanısıra, kentte bir Roman köyü kurulması için de çağrı yaptı.
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