Mersin için önce Akdeniz

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin’in değişiminin ancak Akdeniz’in dönüşümü ile mümkün olduğunu söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı birinci birleşiminde üyelere seslenen Başkan Gültak, Barış Mahallesi’nde, 1 Eylül’den itibaren toplu konut noktasındaki çalışmaların tamamlanacağını kaydetti. Gültak: “Barış Mahallesi’nde insanlarımız, maalesef çok kötü koşullar altında yaşıyor. Proje sayesinde, orada da yeni ve modern konutlar, yeni caddeler, yeni yeşil alanlar, yeni parklar oluşacak” diye konuştu. Çay Mahallesi’nde ise 142 dönüm arazi üzerinde 415 konutun tamamlandığı bilgisini veren Başkan Gültak, bölgede 300 konutun daha yapılacağını belirterek, “Toplam 142 dönüm içerisinde 700 konut yer alacak.” dedi.

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