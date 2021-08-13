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MERSİN

Mersin'de 38 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Mersin’de 1983 yılında, aralarında cinayetin de bulunduğu bir dizi suçtan hakkında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 38 yıldır firari olan şüpheli yakalanarak cezaevi müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Merkezi İHA
Mersinde 38 yıldır aranan hükümlü yakalandı
Hakkında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 38 yıldır firari olan şüpheli yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucunda, 30 Ocak 1983 tarihinde Mersin’de meydana gelen ‘bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme ve geceleyin bina içerisinden hırsızlık’ olaylarının şüphelisi olarak aranan M.M., 10 Ağustos gecesi saat 00.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı.

38 yıldır kaçak olan M.M. 3 gün önce yakalandı.
38 yıldır kaçak olan M.M. 3 gün önce yakalandı.

Cezaevine konuldu

38 yıldır kaçak olan şüpheli, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli, Mersin Ağır Ceza İlamat Masasınca 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile Mersin E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

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