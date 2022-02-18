Mersin'de bıçaklı saldırı: Hayatını kaybetti.

Yer Cihangir: Kadına şiddeti önleyen esnafa 7-8 kişilik gruptan sopalı-kılıçlı saldırı

Beyoğlu, Cihangir'de yanındaki kadına hakaret eden ve şiddet gösteren adamı, esnaf durdurdu. Bir süre sonra buraya tekrar gelen ve alkollü olduğu öne sürülen adam, yanındaki arkadaşlarıyla esnafa sopa ve kılıçla saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.

