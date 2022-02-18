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MERSİN

Mersin'de bıçaklı saldırı: Hayatını kaybetti

Mersin’de restoran işletmecisi şahıs, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

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Haber Merkezi İHA
Mersinde bıçaklı saldırı: Hayatını kaybetti
Mersin'de bıçaklı saldırı: Hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, restoran işletmecisi Can Sürvar (32), Merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki evinin önünü geldiği sırada, 17 yaşındaki Y.E. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli Y.E., suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

  • Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti yaşanan küfürleşme sonrası işlediğini söylediği öğrenildi.
  • Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Yer Cihangir: Kadına şiddeti önleyen esnafa 7-8 kişilik gruptan sopalı-kılıçlı saldırı
FOTOĞRAF 8
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Cihangir'de 13 Şubat Pazar günü alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yanındaki kadına şiddet uygulamaya çalışınca, esnaf araya girdi.
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Yapılan müdahaleye sinirlenen adam, esnafla arbede yaşadıktan sonra ayrıldı.
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Bir süre sonra da arkadaşlarıyla tekrar geldi.
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Yedi-8 kişilik grup, esnafa sopalar ve kılıçla saldırdı.
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Daha sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.
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Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yer Cihangir: Kadına şiddeti önleyen esnafa 7-8 kişilik gruptan sopalı-kılıçlı saldırı
Beyoğlu, Cihangir'de yanındaki kadına hakaret eden ve şiddet gösteren adamı, esnaf durdurdu. Bir süre sonra buraya tekrar gelen ve alkollü olduğu öne sürülen adam, yanındaki arkadaşlarıyla esnafa sopa ve kılıçla saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.
Sona gelindi

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