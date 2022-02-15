Mersin’de bulundu bilim camiasına tanıtıldı

Bahçeli'den 6 parti liderinin yazılı açıklamasına sert tepki: Bu nasıl bir köksüzlüktür!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, 6 muhalefet parti liderinin yaptığı yazılı ortak açıklamaya sert tepki gösterdi. Bahçeli, 'Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa Birliği'nin normlarına bağlı kalacaklarmış. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır, bu nasıl bir köksüzlüktür, bu nasıl bir gayri milliliktir?



Ey zillet ittifakı, bu kadar mı yabancılaştınız, bu kadar mı yozlaştınız, bu kadar mı başkalaştınız? Bahsedilen bu normlar nelerden ibarettir? Açıklasınlar da öğrenelim. Avrupa Konseyi'nin terörist Demirtaş ile Sorosçu Osman Kavala hakkındaki melanet görüşlerine bağlı kalacaklar mı? Türkiye aleyhtarı hasmane tutumuna destek olacaklar mı? Bu soruların cevaplanması mahşeri vicdana göre hayat memat konusudur.