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MERSİN

Mersin’de bulundu bilim camiasına tanıtıldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğretim üyeleri Mersin’de bir ciğerotu türünü keşfederek bilim camiasına tanıttı.

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Haber Merkezi İHA
Mersin’de bulundu bilim camiasına tanıtıldı
Mersin'de keşfedildi

ADÜ’nün Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Özenoğlu ve Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı Türkiye’de bir ciğerotu türünü keşfedip, bilim camiasına tanıttı.

İHA


Mersin’den topladıkları ciğerotu türüne, Anadolu Çatalcığı (Riccia Anatolica Özenoğlu & Kırmacı) ismini veren öğretim üyelerinin çalışmasıyla ilk kez Türk bilim insanları, bir ciğerotu türünü isimlendirmiş oldu. Anadolu Çatalcığı ile Türkiye’de bilinen Endemik Ciğerotu sayısı 4’e yükseldi.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyelerimizi yaptıkları çalışma dolayısıyla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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