Mersin'de fabrikada korkunç yangın: Alevlerle mücadeleye TOMA'lar da katıldı

Mersin'de plastik kasa üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, plastik kasa imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Öğretmenler Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede işletmenin büyük kısmına yayıldı.
İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.