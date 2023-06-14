Mersin'de fabrikada korkunç yangın: Alevlerle mücadeleye TOMA'lar da katıldı

Kadıköy'de yuvasından trafiğin yoğun olduğu yola düşen yavru kargayı almak isteyen vatandaşlara kargalar saldırdı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi. Kaldırımdaki yavru kargayı bir iş yerinin bahçe tentesinin üzerine koyan Sebahattin Demir "Kargalar bana saldırdı. 3-4 yerden kafamı kanattılar. O gün akşama kadar beni rahat bırakmadılar. İşe gelirken korkarak geliyorum, beni tanıyorlar" dedi.