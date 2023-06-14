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Mersin'de fabrikada korkunç yangın: Alevlerle mücadeleye TOMA'lar da katıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, plastik kasa imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede işletmenin büyük kısmına yayılırken olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, söndürme çalışmalarına TOMA'ların da dahil olduğu bildirildi.

22:20 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
Mersin'de plastik kasa üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

Mersin'de plastik kasa üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, plastik kasa imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öğretmenler Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede işletmenin büyük kısmına yayıldı.

İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.



#fabrika
#Mersin
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#yangın
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