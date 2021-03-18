Gündem Mersinde kargoyla gönderilen pirinç torbalarından 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu çıktı
MERSİN

Mersin'de kargoyla gönderilen pirinç torbalarından 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu çıktı

Mersin'de kargoyla gönderilen pirinç torbalarından 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu çıktı

Mersin'de, kargo aracılığıyla gönderilen çuvaldaki pirinç torbalarında 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Uyuşturucu gizlenen pirinç torbaları
Uyuşturucu gizlenen pirinç torbaları

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda, kargo yoluyla gerçekleştirilecek sevkiyatı teslim alacak şüphelilerin B.A, F.B. ve S.B. olduğu belirlendi.

Toroslar ilçesindeki bir kargo firmasına ait şubeden çuval aldığı belirlenen şüphelilerden birini takip eden ekipler, buluşma adresine düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı yakaladı.

Çuvalda, iki pirinç torbasının içerisinde 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kargo firmasına giden şüphelinin, uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı çuvalı teslim alması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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