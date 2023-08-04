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Mersin'de minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Mut ilçesinde içinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün şarampole devrilmesi neticesinde minibüste bulunan 1 kişi öldü, 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

21:19 . 4/08/2023 Cuma
AA
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tarım işçilerinin bulunduğu H.Ç. yönetimdeki 70 FV 874 plakalı minibüs, Mut-Karaman kara yolunun 22. kilometresinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste bulunanlardan Ayşe Yılmaz (47) hayatını kaybetti, sürücü H.Ç. ile 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



#Mersin
#Mut
#trafik kazası
41 dakika önce
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