Mersin'de sahte içkiden hastanelere başvuran 13 kişiden 5'i hayatını kaybetti

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Yeni evinde, yeni yüzüyle, yeni logosuyla müzikseverlere merhaba diyecek: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) coşkulu bir ‘Gala Konseri’ ile yeni evinde müzikseverlere buluşmaya hazırlanıyor. Uzunca bir bekleyişin ardından dünya standartlarının üzerinde bir yapıya kavuşturulan CSO, yeni yüzü ve yenilenmiş logosuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sanatseverlere merhaba diyecek.