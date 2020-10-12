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Gündem Mersinde sahte içkiden hastanelere başvuran 13 kişiden 5i hayatını kaybetti
MERSİN

Mersin'de sahte içkiden hastanelere başvuran 13 kişiden 5'i hayatını kaybetti

Mersin'de, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 13 kişiden 5'i hayatını kaybetti, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Mersin'de sahte alkolden 5 kişi yaşamını yitirdi.
Mersin'de sahte alkolden 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kentte 13 kişi sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Hastanelerdeki 5 kişi hayatını kaybederken, 8'inin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, hayatını kaybedenlere sahte içki sattığı iddia edilen Toroslar ilçesindeki büfeye operasyon düzenledi.

Büfede, 9,5 litre sahte içki ele geçirildi, işletme sahipleri H.Ü. ve E.A. gözaltına alındı. Büfe de kapatıldı.

DHA
Ekipler, hayatını kaybedenlere sahte içki sattığı iddia edilen Toroslar ilçesindeki büfeye operasyon düzenledi.

İşletmeye sahte içki sattığı belirlenen M.F'nin de adresine operasyon düzenleyen ekipler, burada 279 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan anason, aroma, etiket, kit ve huni ele geçirdi, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F, H.Ü. ve E.A. çıkardıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Polis ekipleri sahte içki satın alan 8 kişiye ulaştı

  • Tutuklanan işletme sahiplerinin ifadeleri üzerine sahte içki satışı yapılan kişilerin adresleri tespit edildi. Ekipler, 8 kişinin evinde 19 litre sahte içki ele geçirdi. Sağlık kontrolleri yapılan bu kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Sahte içkilerde metil alkole rastlandı

  • Büfede ele geçirilen satışa sahte içkilerden alınan örneklerde, yüksek oranda metil alkole rastlandığı öğrenildi.

Öte yandan, ekipler metil alkol zehirlenmeleri üzerine kentteki 650 büfeyi denetledi.

Sahte içki zehirlenmelerine karşı denetimlerin sık sık yapılacağı bildirildi.

DHA
Büfede ele geçirilen satışa sahte içkilerden alınan örneklerde, yüksek oranda metil alkole rastlandığı öğrenildi.

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