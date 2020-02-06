Gündem Mersinde selde mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
MERSİN

Mersin haberleri... Selde mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Mersin'de selde mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağmurda, sel sularında mahsur kalan servis minibüsündeki 5 öğrenci ve şoför, kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Selde kalan minibüs.
Selde kalan minibüs.

Mersin’de beklenen yağış Silifke İlçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Sabah saatlerinde sağanak halde başlayan yağmur yer yer sel ve taşına neden oldu.

Yollar, menfezler ile küçük köprülerde yaşanan taşkın nedeni ile ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Keşlitürkmenli Mahallesi’nde okul servisi, sel suları arasında mahsur kaldı.

Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu, ağaçlar yıkıldı
GÜNDEM
Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu, ağaçlar yıkıldı

Sürücüsünün yardım talebi üzerine bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Gruplar Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, servis ile içindeki 5 öğrenci ve şoförü kurtardı.

Saatte 110 kilometre hıza ulaşan rüzgar Kayseri’yi savaş alanına çevirdi
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Şehirde dün akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgarın hızı, bazı bölgelerde saatte 110 kilometreye kadar ulaştı.
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Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçeleri başta olmak üzere çok sayıda mahallelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.
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Rüzgarın oluşturduğu hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı.
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Çatıdan düşen parçalar araçların üzerine düşerken, çok sayıda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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Polis ekipleri vatandaşın mağdur olmaması için zarar gören araçlar için tutanak tutarken, itfaiye ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.
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Sabah uyanarak işe gitmek isteyen vatandaşlar da araçlarını görünce büyük şok geçirdi.
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Aracı zarar gören bir vatandaş, büyük bir ses geldiğini, aşağı indiklerinde araçlarının üzerine çatı parçaları düştüğünü gördüklerini söyledi.
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Öte yandan rüzgarın etkili olduğu Talas ilçesinde ise okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
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Saatte 110 kilometre hıza ulaşan rüzgar Kayseri’yi savaş alanına çevirdi
Kayseri'de saatteki hızı 110 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, rüzgarın oluşturduğu zararlar gün ağarınca ortaya çıktı.


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