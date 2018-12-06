Gündem Mersinde şiddetli yağış nedeniyle menfez köprü çöktü
MERSİN

Mersin'de yarın hava nasıl olacak?

Mersin'de şiddetli yağış nedeniyle menfez köprü çöktü

Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle iki mahalle arasında geçişi sağlayan menfez köprü çöktü.

AA
Erdemli'de menfez köprü taşkın nedeniyle çöktü.
Erdemli'de menfez köprü taşkın nedeniyle çöktü.

Mersin'de etkili olan yağış nedeniyle Müğlü Mahallesi'nden geçen dere taştı.

Taşkın dolayısıyla yer yer toprak kaymasının meydana geldiği bölgede Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması yürütüldü.

Aynı bölgede Üzümlü Mahallesi ve Mezitli ilçesinin Tol Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan menfez köprü taşkın nedeniyle çöktü.

Köprünün çökmesi nedeniyle iki mahalle arasında ulaşım sağlanamıyor.

Üzümlü Mahallesi Muhtarı Mustafa Başbilen, köprünün kullanılamaz hale geldiğini belirterek, bölgede ulaşımın sağlanabilmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Meteoroloji'den uyarı: Etkili olacak

Mersin'de bugün okullar tatil edilirken, Meteorolojiden şu uyarı yapılmıştı:

  • "Yapılan son değerlendirmelere göre Mersin'in Silifke, Erdemli, Merkez (Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Akdeniz) ve Tarsus ilçelerinde aralıklarla devam eden yağışın gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı ve Cuma günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilmektedir. Söz konusu ilçelerde; köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir."

Yağışların Mersin'de yarın da devam etmesi bekleniyor.

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