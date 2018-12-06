Mersin'de şiddetli yağış nedeniyle menfez köprü çöktü

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DGS sınavında kaç kişinin 'sıfır' çektiği açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 357 bin 150 kişinin girdiği 2018 Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) 94 bin 426 öğrencinin sıfır çektiğini açıkladı.