Mersin'de tespit edildi: Tam 17,4 milyon lira değerinde! Ticaret Bakanlığı paylaştı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin'de kaçakçılık operasyonu düzenledi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan risk analizleri doğrultusunda, "oto teyp ve hoparlör" cinsi eşyaların yüklü olduğu beyan edilen konteyner, x-ray taramasına sevk edildi.





Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde, 17 milyon 437 bin Türk Lirası değerinde “oto teyp” ve “hoparlör” cinsi eşya ele geçirildi.



Şüpheliler hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma… pic.twitter.com/j7GUtAqdsY — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) January 11, 2024





Şüpheli yoğunluklar tespit edilen araç, detaylı arama için hangara yönlendirildi. Kontrol aşamasında, eşyanın kıymeti konusunda şüphe duyulması üzerine, ekipler tarafından araştırma başlatıldı.





Yapılan araştırmalar sonucu, beyanname muhteviyatı "oto teyp ve hoparlör" olan eşyaların toplam kıymetleri arasındaki faturadan kaynaklı farkın 236 bin 578 dolar olduğu, istatistiki kıymetten esaslı 5 milyon 664 bin lirası kamu zararı oluştuğu tespit edildi.





Gümrüklenmiş değeri 17 milyon 437 bin lira olan 3 bin 191 "oto teyp" ve 6 bin 70 "hoparlör" cinsi eşyaya el konuldu. Şüpheliler hakkında ise Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatıldı.











