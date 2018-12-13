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MERSİN

Mersin'de trafik kazası: 1 polis şehit düştü

Mersin'de trafik kazası: 1 polis şehit düştü

Mersin'de narenciye yüklü bir kamyon, arızalanan hafif ticari araç ile sürücüye yardım için duran polis ekiplerinin aracına çarptı. Kazada 1 polis şehit oldu, 2'si polis 5 kişi yaralandı.

AA
Mersin'deki feci kazada 1 polis şehit oldu, 5 kişi yaralandı
Mersin'deki feci kazada 1 polis şehit oldu, 5 kişi yaralandı

Mersin'de narenciye yüklü kamyonun, polis aracı ile hafif ticari araca çarpması sonucu 1 polis şehit düştü, 2'si polis memuru, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan Erdemli ilçesi istikametine giden 33 EAD 36 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar yükseldi.

Yoldan geçen bir trafik ekibi, yardım etmek için aracın arkasında durdu.

Bu sırada 33 VC 600 narenciye yüklü bir kamyon, önce polis ekibinin aracına, daha sonra da hafif ticari araca çarptı.

6 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 3 polisten 1'i şehit düştü. Ticari araçtaki 3 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Emniyet Müdür olay yerine gitti

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi aldı. Şahne, daha sonra yaralıların tedavi gördüğü hastaneye gitti.

Vatandaşa yardım için duran polis aracına kamyon çarptı: 6 yaralı
FOTOĞRAF 5
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Edinilen bilgiye göre kaza, Adana-Mersin otoban yolu üzerinde saat 18.00 sularında meydana geldi.
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Erdemli istikametinde giden 3 trafik polisi, yol kenarında duran ve duman çıkartan araçta bulunan vatandaşlara yardım için durdu.
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Bu sırada arkadan gelen 33 VC 600 plakalı kamyon, polis aracını altına alırken, sivil araca da hafif bir şekilde vurdu. Kazada 3'ü polis 6 kişi yaralandı.
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Bölgeye gelen ambulanslar yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, daha sonra kentteki değişik hastanelere kaldırdı.
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Polis aracı tamamen kamyonun altında kalırken, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine incelemeler yapıp sorumlu müdürlerden bilgi aldı.
Vatandaşa yardım için duran polis aracına kamyon çarptı: 6 yaralı
Adana-Mersin yolunda araçları arızalanan vatandaşlara yardım için duran polis otosuna kamyon çarptı. Kazada 3'ü polis, 6 kişi yaraladı.
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