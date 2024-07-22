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Mersin'deki terör halayına soruşturma: 9 zanlı gözaltında

Mersin'de terör sempatizanları bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın lehine slogan atarak halay çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 9 zanlının gözaltına alındığını, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Hüseyin Berk
19:44 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:52 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mersin'de halay çeken terör sempatizanları.
Mersin'de halay çeken terör sempatizanları.

Mersin sahilinde, yaklaşık 15 terör sempatizanı genç grup, sözde PKK marşı ile halay çekip bebek katili Öcalan'ın lehine slogan attılar.



Soruşturma başlatıldı: 9 zanlı gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 9 zanlının gözaltına alındığını, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

"Beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacak"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle:

"Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır."


#Mersin
#Halay
#PKK
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