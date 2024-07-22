Mersin'deki terör halayına soruşturma: 9 zanlı gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 9 zanlının gözaltına alındığını, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

"Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.