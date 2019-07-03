Gündem Mersinden kötü haberler gelmeye devam ediyor
MERSİN

Mersin'de metil alkol zehirlenmesinde yeni gelişme

Mersin'den kötü haberler gelmeye devam ediyor

Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gece saatlerinde 5 kişi daha hastanelere başvurdu. Son başvurularla birlikte 16 kişinin hastanelerde tedavilerine devam ediliyor. Öte yandan, hastanede tedavisi süren bir kişinin, geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Toros Devlet Hastanesi
Toros Devlet Hastanesi

Kentte son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere başvuranlardan 5'inin hayatını kaybetmesinin ardından gece saatlerinde aynı şüpheyle 5 kişi daha Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

5 KİŞİ ÖLDÜ

Hastanelere gelen 5 kişi, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kentteki değişik hastanelerde şu an 16 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

GÖZALTINDAYKEN RAHATSIZLANDI

Öte yandan, hastanede tedavisi süren bir kişinin, geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mersin'de son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuranlardan 5'i yaşamını yitirmişti.

Mersin'de metil alkol zehirlenmesi: 5 kişi öldü
GÜNDEM
Mersin'de metil alkol zehirlenmesi: 5 kişi öldü
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