Mersin'de metil alkol zehirlenmesinde yeni gelişme Mersin'den kötü haberler gelmeye devam ediyor Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gece saatlerinde 5 kişi daha hastanelere başvurdu. Son başvurularla birlikte 16 kişinin hastanelerde tedavilerine devam ediliyor. Öte yandan, hastanede tedavisi süren bir kişinin, geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi 03 Temmuz 2019, 14:11 Son Güncelleme: 03 Temmuz 2019, 14:14 AA