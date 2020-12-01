Mesai saatleri değişti: İşte kamuda yeni çalışma saatleri

Ülke genelinde Kovid-19 vakalarının artışa geçmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni tedbirler ve yasaklar açıklandı.

Alınan kararlarla mesai saatleri de değişti. Kamu çalışanları için yeni çalışma saatleri belirlendi. Yeni düzenlemelerin açıklanmasıyla birlikte en çok sorulan sorulardan bazıları "Mesai saatleri değişti mi?" ve "Kamuda yeni çalışma saatleri ne?" oldu.

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İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelgede kamuda yeni çalışma saatlerine ilişkin detaylar verildi.

81 ilin valiliğine gönderilen "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelgesi kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatleri 10.00­-16:00 arası olacak şekilde belirlendi.

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Ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Karar, 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren uygulanmaya başlanacak. Personel servis saatleri de bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenecek.