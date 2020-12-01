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Mesai saatleri değişti: İşte kamuda yeni çalışma saatleri

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni tedbirler açıklandı. Yeni yasaklarla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerinde de değişikliğe gidilirken, vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri "Mesai saatleri değişti mi?" oldu. 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren uygulanmak üzere kamuda yeni çalışma saatleri 10.00-16:00 arası olarak belirlendi.

Kamuda yeni çalışma saatleri ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Haber Merkezi AA
Kamuda yeni çalışma saatleri belirlendi.
Kamuda yeni çalışma saatleri belirlendi.

Ülke genelinde Kovid-19 vakalarının artışa geçmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni tedbirler ve yasaklar açıklandı.

Alınan kararlarla mesai saatleri de değişti. Kamu çalışanları için yeni çalışma saatleri belirlendi. Yeni düzenlemelerin açıklanmasıyla birlikte en çok sorulan sorulardan bazıları "Mesai saatleri değişti mi?" ve "Kamuda yeni çalışma saatleri ne?" oldu.

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İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelgede kamuda yeni çalışma saatlerine ilişkin detaylar verildi.

81 ilin valiliğine gönderilen "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelgesi kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatleri 10.00­-16:00 arası olacak şekilde belirlendi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili genelge
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İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili genelge

Ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Karar, 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren uygulanmaya başlanacak. Personel servis saatleri de bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenecek.

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