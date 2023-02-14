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Meslek liselerinden günlük 1,6 milyon ekmek

Depremin ilk anından itibaren okulların fırınlarında üretilen ekmekler depremin etkilediği on şehirdeki vatandaşlara ve yardım çalışanlarına katılanlara ulaştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çalışmalara ilişkin dün “Bugün 1.6 milyon ekmeği bölgeye ulaştırdık. Fedakar öğretmen, öğrenci, usta öğretici, veliler ve tüm çalışma arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor” paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Deprem yaralarının sarılması kervanına meslek liseleri de katılıyor.

Deprem yaralarının sarılması kervanına meslek liseleri de katılıyor.

Deprem yaralarının sarılması kervanına meslek liseleri de katılıyor. Depremin ilk anından itibaren okulların fırınlarında üretilen ekmekler depremin etkilediği on şehirdeki vatandaşlara ve yardım çalışanlarına katılanlara ulaştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çalışmalara ilişkin dün “Bugün 1.6 milyon ekmeği bölgeye ulaştırdık. Fedakar öğretmen, öğrenci, usta öğretici, veliler ve tüm çalışma arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor” paylaşımında bulundu. Öğretmen ve öğrencilerin birlikte ter döktüğü okullardan biri de Ankara Gölbaşı Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi.


#Deprem
#Yardım
#MEB
#Meslek Liseleri
1 saat önce
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Meslek liselerinden günlük 1,6 milyon ekmek
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