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İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısı! İstanbul hava durumu

Meteorolojiden İstanbul'a sarı uyarı: Kuvvetli ve gök gürültülü yağmur bekleniyor

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, İstanbul’da kuvvetli ve gök gürültülü yağmur bekleniyor. Yapılan son dakika uyarısına göre, vatandaşlar oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Haber Merkezi AA İHA
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, yarın İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nin doğusundaki 3 ilde, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da yarın sabahtan itibaren Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy ve Sancaktepe'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Ayrıca, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da kuvvetli yağış bekleniyor. Bu illerde de olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların oluşabileceği uyarısında bulunuluyor.

İki hafta önce su ve sel baskını yaşandı

Diğer taraftan İstanbul’da yaklaşık 2 hafta önce etkili olan ani yağmurlardan dolayı birçok ilçede su ve sel baskını yaşanmıştı.

Esenyurt’ta can pazarı kamerada
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Esenyurt’ta can pazarı kamerada
İstanbul Esenyurt'ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi. Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı daha sonra kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı.

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Meteorolojiden İstanbul'a uyarı

Meteorolojiden İstanbul'a uyarı

Kuvvetli ve gök gürültülü yağmur geliyor.

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