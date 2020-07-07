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İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısı! İstanbul hava durumu

Meteorolojiden İstanbul'a sarı uyarı: Kuvvetli ve gök gürültülü yağmur bekleniyor

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, İstanbul’da kuvvetli ve gök gürültülü yağmur bekleniyor. Yapılan son dakika uyarısına göre, vatandaşlar oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da kuvvetli ve gök gürültülü yağmur beklendiğinin bilgisini paylaşarak vatandaşları oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’u ‘sarı’ kategoride uyardı. Yapılan son dakika uyarısında, “Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

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Diğer taraftan İstanbul’da yaklaşık 2 hafta önce etkili olan ani yağmurlardan dolayı birçok ilçede su ve sel baskını yaşanmıştı.

Esenyurt’ta can pazarı kamerada
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Esenyurt’ta can pazarı kamerada
İstanbul Esenyurt'ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi. Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı daha sonra kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı.


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Meteorolojiden İstanbula uyarı

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