Meteorolojiden İstanbul'a sarı uyarı: Kuvvetli ve gök gürültülü yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da kuvvetli ve gök gürültülü yağmur beklendiğinin bilgisini paylaşarak vatandaşları oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’u ‘sarı’ kategoride uyardı. Yapılan son dakika uyarısında, “Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

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Diğer taraftan İstanbul’da yaklaşık 2 hafta önce etkili olan ani yağmurlardan dolayı birçok ilçede su ve sel baskını yaşanmıştı.