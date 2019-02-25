Gündem Meteorolojiden yeni kar, sağanak ve fırtına uyarısı
İSTANBUL

Meteoroloji'den yeni kar ve fırtına uyarısı - 25 Şubat İstanbul hava durumu - Kar ne zamana kadar yağacak?

Meteoroloji'den yeni kar, sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, 2 gündür Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı yerini sağanak yağmura bırakıyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen yağışlarla beraber kuvvetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının; kuzeybatı kesimlerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 1°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerine kadar Avrupa yakası karla karışık yağmurlu

ANKARA 0°C, 10°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu

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İZMİR 5°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 19°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

BOLU -2°C, 11°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu

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TRABZON 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

ERZURUM -10°C, 3°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DİYARBAKIR 0°C, 15°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

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