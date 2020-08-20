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POLİTİKA

MHP Başdanışmanı Ersoy: 'Büyük Türkiye Rüyası' emin adımlarla gerçeğe dönüşecek inşallah

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, büyük Türkiye rüyasının gerçekleşmesi dileğinde bulundu.

Haber Merkezi Diğer
MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Prof. Dr. Ruhi Ersoy, ''Büyük Türkiye Rüyası emin adımlarla gerçeğe dönüşecek inşallah'' açıklamasında bulundu.

  • Prof. Dr. Ersoy, ''Büyük Türk Milleti’nin iradesini Milli Devlet idaresine dönüştüren ve “Benim Aklım Hep Türkiye’dir”diyen Liderimiz Devlet Bahçeli ile “ Dünya Beşten Büyüktür” diyen Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın nezdinde Büyük Türkiye Rüyası emin adımlarla gerçeğe dönüşecek inşallah'' dedi.

Milli şuur dileği

Ersoy bir başka paylaşımında İstanbul'un Fethinin manevi mimarı Akşemsettin Hazretleri'nin türbe görüntülerini yayınladı. Duygularını şöyle dile getirdi;

İstanbul’un Fethinin manevi mimarı Akşemsettin Hazretleri’nin huzurunun samimiyeti, milli şuur ve saadetimizin kaynağı olsun. Coğrafyaya dost, Kültüre dost, tarihe dost olup geleceğe emin adımlarla yürüyen nesiller yetiştirmek için şuurla kaygı çekenler her daim var olsun .


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