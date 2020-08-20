Cuma günü bir müjde vereceğiz: Türkiye'de açılacak yeni dönem ne ile başlayacak?

Ankara’da kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. 400 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayan Türkiye’nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu’nun tek entegre güneş paneli üretim fabrikasının açılışında konuşan Erdoğan, önemli mesajlar verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesinde fabrikayı gezerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Akdeniz’deki hak ve hukukumuzu korumaya yönelik attığımız adımlar, enerjide dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak için hayati öneme sahiptir. Özellikle ‘Doğu Akdeniz’de ne işimiz var?’ diye soran muhalefetin bu hususları iyi dinlesin. Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar farklı cephelerde yürüttüğü mücadele, sadece bir hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

YENİ SEVR’E BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Vatanımızı savunmak bizim için ne kadar önemliyse bugün mavi vatanı savunmak da aynı derecede önemlidir. Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr’i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz’de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr’e boyun eğmeyeceğiz. Yüzde 100 haklı olduğumuz bu meselede şayet korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız. Evlatlarımıza kendi haklarını dahi savunmaktan aciz, öz güven ve cesaret yoksunu bir ülke teslim edemeyiz.

OYNAT 01:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Ülkemize dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, 'Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak, bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz' mesajını iletti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GEÇMİŞ HATALARIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ

Siyasette, ekonomide, savunmada, enerjide ve daha birçok alanda geçmişte yapılan hataların bedelini ödemek zorunda kaldık. CHP’nin tek partili dönemde bıraktığı kötü mirasın ceremesini 83 milyon olarak halen biz çekiyoruz. CHP, bu kötü mirası ile hesaplaşmak yerine pişkince bizi eleştirmekte bizi suçlamakta, Rum ve Yunan tezlerinin savunuculuğunu yapmaktadır.

REKLAM

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de attığı adımlar günlük siyasete kurban edilemeyecek kadar stratejik öneme sahiptir. CHP yönetiminden Rum ve Yunan tezlerine sözcülük yapmasını değil milli bir meselede milletin hissiyatına uygun davranmasını bekliyoruz. Türkiye, Doğu Akdeniz’de hakkını sonuna kadar aramakta kararlıdır. Hiçbir sömürgeci güç hiçbir tehdit, ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamaz.

GERİLİM VE KAVGA İSTEMİYORUZ

Biz hiç kimsenin hakkına ve hukukuna el uzatmıyoruz. Biz medeniyetler beşiği Akdeniz’de gerilim ve kavga da istemiyoruz. Biz sadece milletimizin hakkını Kıbrıs Türklerinin hukukunu savunuyoruz. Şimdiye kadar karşılaştığımız onca çifte standarda rağmen uluslararası hukuktan, meşruiyetten taviz vermedik. Gerilim yerine müzakerenin, kavga yerine meselelerimizi konuşarak, anlaşarak çözmenin peşinde olduk. İnşallah kısa sürede bu meseleyi ülkemizin hak ve hukukunu temin edecek şekilde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum.

OYNAT 01:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı korumaya odaklandık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 'Biz şuan salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık, ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Şuanda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

BU MÜJDENİN HAYALLERİ VE RÜYASI İÇERİSİNDEYİZ

Cuma günü bir müjde vereceğiz. Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama: Türkiye'de yeni bir dönem açılacak, bizde rüyası içerisindeyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönem açılacak. Bu müjdenin şuanda bizde hayalleri, rüyası içerisindeyiz' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

EKONOMİ Erdoğan'ın 'müjde' haberinden sonra döviz kuru düştü, doğalgaz ve petrol hisseleri uçtu

Ekonomimiz eski ivmesini yakaladı

Ekonomideki gelişmelere işaret eden Erdoğan, "Haziranda sanayi üretimi, aylık ve yıllık bazda güçlü bir performans gösterdi. Yüzde 17,6'lık aylık üretim artışıyla dünyada en hızlı toparlanan ilk 5 ülkeden biri olduk. Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü sinyaller veriyor. Yılın ilk 7 ayındaki yatırım talebi, salgın şartlarına rağmen, geçen senenin yüzde 28 üzerinde seyrediyor. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125 artarak tarihi bir rekora imza attı. Üretimin temel girdilerinden olan elektrik tüketimi verileri artış eğiliminde. Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da hamdolsun Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor. İnşallah bu tempoyu daha da artırmakta kararlıyız" dedi.

REKLAM

EKONOMİ Berat Albayrak'tan müjde açıklaması: Türkiye'yi çok güzel günler bekliyor

Salgın kontrol altında

Erdoğan, dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs nedeniyle yatırımlar durmuşken Türkiye’nin özel sektörü ve kamu kurumlarıyla özgün bir yol izlediğini belirtti. Salgın sürecinde salgınla mücadelenin sekteye uğramadığını, başka ülkeler gibi yatırımları durdurma kararı almadıklarını belirten Erdoğan, “İnsanımızın sağlığından taviz vermeden, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, ekonomimizi yeniden büyüme trendine sokmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin zamanında aldığı tedbirler ve attığı kararlı adımlarla salgını en başarılı şekilde yöneten nadir ülkelerden birisi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Son dönemde vaka sayılarında kısmı bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır” dedi.

OYNAT 01:03 Sağlık Bakanı Koca: Test sayımız birkaç gün içinde 100 bini aşacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Koca, 'Yeni hasta sayılarının binin üzerine çıkmasından sonra günlük test sayımız dün 82 bin oldu. Bu sayı birkaç gün içinde 100 binin üzerine çıkacak. Dün ağır hasta sayımız 686'ya ulaştı. Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimizden oluşuyor. En üzücü sonuçları bu gruplarda görüyorum' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:55 Bakan Koca'dan flaş açıklama: Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Koca, '(Kovid-19) Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:00 Bakan Koca'dan test kitlerinin pahalı alındığı iddiasına sert yanıt: Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Koca, '(Kovid-19 tanı kitlerinin pahalı alındığı iddiası) Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında, DMO'nun yaptığı ihalede ortaya çıkan 9,8 liranın üzerinde bir fiyat uygulaması yapmamıştır' dedi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder