Cuma günü bir müjde vereceğiz: Türkiye'de açılacak yeni dönem ne ile başlayacak?

Ankara’da kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. 400 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayan Türkiye’nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu’nun tek entegre güneş paneli üretim fabrikasının açılışında konuşan Erdoğan, önemli mesajlar verdi:
Akdeniz’deki hak ve hukukumuzu korumaya yönelik attığımız adımlar, enerjide dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak için hayati öneme sahiptir. Özellikle ‘Doğu Akdeniz’de ne işimiz var?’ diye soran muhalefetin bu hususları iyi dinlesin. Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar farklı cephelerde yürüttüğü mücadele, sadece bir hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesidir.
YENİ SEVR’E BOYUN EĞMEYECEĞİZ
Vatanımızı savunmak bizim için ne kadar önemliyse bugün mavi vatanı savunmak da aynı derecede önemlidir. Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr’i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz’de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr’e boyun eğmeyeceğiz. Yüzde 100 haklı olduğumuz bu meselede şayet korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız. Evlatlarımıza kendi haklarını dahi savunmaktan aciz, öz güven ve cesaret yoksunu bir ülke teslim edemeyiz.
GEÇMİŞ HATALARIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ
Siyasette, ekonomide, savunmada, enerjide ve daha birçok alanda geçmişte yapılan hataların bedelini ödemek zorunda kaldık. CHP’nin tek partili dönemde bıraktığı kötü mirasın ceremesini 83 milyon olarak halen biz çekiyoruz. CHP, bu kötü mirası ile hesaplaşmak yerine pişkince bizi eleştirmekte bizi suçlamakta, Rum ve Yunan tezlerinin savunuculuğunu yapmaktadır.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de attığı adımlar günlük siyasete kurban edilemeyecek kadar stratejik öneme sahiptir. CHP yönetiminden Rum ve Yunan tezlerine sözcülük yapmasını değil milli bir meselede milletin hissiyatına uygun davranmasını bekliyoruz. Türkiye, Doğu Akdeniz’de hakkını sonuna kadar aramakta kararlıdır. Hiçbir sömürgeci güç hiçbir tehdit, ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamaz.
GERİLİM VE KAVGA İSTEMİYORUZ
- Biz hiç kimsenin hakkına ve hukukuna el uzatmıyoruz. Biz medeniyetler beşiği Akdeniz’de gerilim ve kavga da istemiyoruz. Biz sadece milletimizin hakkını Kıbrıs Türklerinin hukukunu savunuyoruz. Şimdiye kadar karşılaştığımız onca çifte standarda rağmen uluslararası hukuktan, meşruiyetten taviz vermedik. Gerilim yerine müzakerenin, kavga yerine meselelerimizi konuşarak, anlaşarak çözmenin peşinde olduk. İnşallah kısa sürede bu meseleyi ülkemizin hak ve hukukunu temin edecek şekilde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum.
BU MÜJDENİN HAYALLERİ VE RÜYASI İÇERİSİNDEYİZ
Cuma günü bir müjde vereceğiz. Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum.
Ekonomimiz eski ivmesini yakaladı
Ekonomideki gelişmelere işaret eden Erdoğan, "Haziranda sanayi üretimi, aylık ve yıllık bazda güçlü bir performans gösterdi. Yüzde 17,6'lık aylık üretim artışıyla dünyada en hızlı toparlanan ilk 5 ülkeden biri olduk. Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü sinyaller veriyor. Yılın ilk 7 ayındaki yatırım talebi, salgın şartlarına rağmen, geçen senenin yüzde 28 üzerinde seyrediyor. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125 artarak tarihi bir rekora imza attı. Üretimin temel girdilerinden olan elektrik tüketimi verileri artış eğiliminde. Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da hamdolsun Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor. İnşallah bu tempoyu daha da artırmakta kararlıyız" dedi.
Salgın kontrol altında
- Erdoğan, dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs nedeniyle yatırımlar durmuşken Türkiye’nin özel sektörü ve kamu kurumlarıyla özgün bir yol izlediğini belirtti. Salgın sürecinde salgınla mücadelenin sekteye uğramadığını, başka ülkeler gibi yatırımları durdurma kararı almadıklarını belirten Erdoğan, “İnsanımızın sağlığından taviz vermeden, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, ekonomimizi yeniden büyüme trendine sokmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin zamanında aldığı tedbirler ve attığı kararlı adımlarla salgını en başarılı şekilde yöneten nadir ülkelerden birisi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Son dönemde vaka sayılarında kısmı bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır” dedi.