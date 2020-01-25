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MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesinde inceleme yapmak üzere heyet görevlendirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Elazığ'daki deprem sonrasında Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla inceleme yapmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bir heyetin görevlendirildiğini açıkladı. Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Rabbim her türlü afet, felaket ve musibetten Türk milletini ve Türkiye’yi korusun diyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli.
MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Elazığ'daki deprem sonrasında Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla inceleme yapmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bir heyetin görevlendirildiğini bildirdi.

Yalçın, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, depremin derin üzüntüye neden olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, inceleme yapmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bir heyet gönderilmesi talimatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yüksek dayanışma ve yardımlaşma örneği

Doğal afetlerin insan hayatını altüst ettiği böylesi zor günlerde milletin ortaya koyduğu yüksek dayanışma ve yardımlaşma iradesinin, her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, incelemelerde bulunmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MYK üyesi Ömer Ekici, MYK üyesi Sedat Yaşar, Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol, Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver ve Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan'dan oluşan bir heyet görevlendirilmiştir. MHP heyetinde bulunan arkadaşlarımız, en kısa sürede bölgeye intikal etmiş ve edeceklerdir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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