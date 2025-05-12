MHP lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi: "Terör örgütünün feshi yeni yüzyılın ulaşılan ve gerçekleşen ilk hedefidir"

MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından açıklamada bulundu. Bahçeli, "El birliği, güç birliği, inanç birliği, eylem birliği ve ortak kader birliği mucibince; Türkiye’nin sırtında on yıllardır taşınması gittikçe ağırlaşan terör ve bölücülük kamburuna müdahale edilmiş ve hamd olsun sonuç alınmıştır." dedi.
PKK'nın silah bırakma kararı ile ilgili konuşan Devlet Bahçeli "Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık talihiyle, ortak aklı çalıştıran milli birlik ve dayanışma tablosuyla, aynı zamanda mülkün temeli olan adalet tabanıyla, elbette asırlara sari ahlak müktesebatının tasarruf ve taahhüdüyle tarihi bir eşiktedir. Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakârlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır." ifadelerini kullandığı açıklamasına; "Bugüne kadar çekilen çileler, katlanılan badireler, karşılaşılan belalar, ödenen bedeller, dökülen tertemiz şehit kanları milli yüreklere ateş gibi düşse de milli birlik ve kardeşliğimizi heba ve heder edecek siyasi ve sosyolojik kırılma hiç yaşanmamıştır" sözleriyle devam etti.