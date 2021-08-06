Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinde bir hafta geride kaldı. Muğla Milas'ta da etkili olan yangınlarla ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sürüyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ederken Milas'ın Bozalan Köyü sakinleri bir yandan da hırsızlık vakaları yüzünden tedirginlik yaşıyor. Yangın korkusuyla baş etmeye çalışan halk diğer yandan da soyguna karşı teyakkuza geçmiş durumda.

Yaşanan hırsızlık olaylarını anlatan bir vatandaş, bir takım kişilerin köye gelip, 'ineğinizi kurtaracağız' diyerek vatandaşın hayvanlarını kaçırmaya çalıştıklarını ifade etti. Köyde tavuğu çalınanlar, deposunun kilidi kırılıp yağı çalınanlar hatta itfaiyenin söndürmede kullandığı otomatiğin bile çalındığını söyledi.

OYNAT 01:05 Muğla Milaslı köylü: Köye yabancılar gelip 'hayvanlarınızı kurtaracağız' diyerek çalmaya çalışıyorlar itfaiyenin malzemelerini alıyorlar Muğla Milas'ta Bozalan Köyü sakinleri hırsızlık vakalarından tedirgin. Bir yandan yangın korkusu yaşayan halk diğer yandan da soyguna karşı teyakkuzda. Bir vatandaş yaşadıkları durumu 'Buraya gelip 'İneğinizi kurtaracağız' diyerek vatandaşın hayvanlarını kaçırmaya çalıştılar. Tavuğu çalınanlar, deposunun kilidi kırılıp yağı çalınanlar var. İtfaiyenin söndürmede kullandığı otomatiği çalmışlar. Geçen bir arabayı durdurduk plakası yok, içindekilerin kimliği yok' sözleriyle özetledi.

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Milaslı vatandaş köye yabancıların gelmeye başladığını, yaşanan hırsızlık olayları sonrası nöbet tuttuklarını belirterek yaşadığı en son olayı şu sözlerle anlattı:

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"Geçen gün buraya bir araba geldi. İçinde iki kişi vardı. Kimlik istedik. 'kimlik yok' dediler. Ehliyeti, ruhsat sorduk 'yok' dediler. 'Siz niye geldiniz ki?' diye sorduk. 'Yardıma' dediler. 'Nerelisiniz?' dedik, 'buralıyız' dediler."

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FOTOĞRAF 5 Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kavaklıdere ormanlık alanda başlayan ve gün boyunca etkili olan yangınlara hem karadan hem de havadan müdahaleler devam etti. Uzun süren çalışmalar sonrası ormanlık alandaki yangınların bir kısmı kontrol altına alındı. Muğla’da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı Günün ilk ışıklarıyla beraber yangın sonrası ortaya çıkan tahribat ise havadan görüntülendi. Kahreden görüntü: Muğla’da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı Muğla'nın Kavaklıdere'ye bağlı ormanlık alanlarında çıkan orman yangınların bir kısmı kontrol altına alındı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan tahribat havadan görüntülendi.

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OYNAT 00:59 Orman işçisi Gündoğmuş'taki yangına müdahale ederken eşinin doğum yaptığını öğrendi Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına müdahale için Karaman'dan gelen arazöz şoförü Yasin Zahma, eşinin doğum haberiyle mutlu oldu. İlçedeki yangına müdahale etmek için Karaman'dan görevlendirilen 2 çocuk babası 35 yaşındaki Zahma, ekip arkadaşlarıyla bir haftadır cansiperane alevlerle mücadele ediyor. Hamile eşinden gelecek güzel haberi beklerken bir yandan da gece gündüz çalışan Zahma'ya mutlu haber soğutma çalışmaları yaptığı sırada geldi. Çalan telefonunu büyük bir heyecanla açan Zahma, hamile eşinin sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdiğini öğrenince mutluluk yaşadı. Çalışmalarına ara verdiği sırada Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki eşi Emine Zahma ile telefonda görüntülü görüşen Zahma, bebeğini gördüğü telefonu öperek, 'Babacığım, hoş geldin oğlum. Baban uzaklarda. Yangını bitirip gelecek baban, en kısa zamanda görüşürüz inşallah.' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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