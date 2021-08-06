Gündem Milaslı köylü Köye yabancılar gelip hayvanlarınızı kurtaracağız diyerek çalmaya çalışıyorlar itfaiyenin malzemelerini alıyorlar
MUĞLA

Milaslı köylü: Köye yabancılar gelip 'hayvanlarınızı kurtaracağız' diyerek çalmaya çalışıyorlar itfaiyenin malzemelerini alıyorlar

Muğla Milas'ta günlerdir devam eden yangınlarla mücadele eden köylülerin başı hırsızlarla dertte. Milaslı bir köylü, yardım için geldiklerini söyleyen bir takım kişilerin, hayvanların yanı sıra itfaiyecilerin kullandıkları yangın söndürme malzemelerinin bile çalındığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milaslı köylü: Köye yabancılar gelip hayvanlarınızı kurtaracağız diyerek çalmaya çalışıyorlar itfaiyenin malzemelerini alıyorlar
Milaslı vatandaş köyde yaşanan hırsızlık olaylarını anlattı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinde bir hafta geride kaldı. Muğla Milas'ta da etkili olan yangınlarla ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sürüyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ederken Milas'ın Bozalan Köyü sakinleri bir yandan da hırsızlık vakaları yüzünden tedirginlik yaşıyor. Yangın korkusuyla baş etmeye çalışan halk diğer yandan da soyguna karşı teyakkuza geçmiş durumda.

Yaşanan hırsızlık olaylarını anlatan bir vatandaş, bir takım kişilerin köye gelip, 'ineğinizi kurtaracağız' diyerek vatandaşın hayvanlarını kaçırmaya çalıştıklarını ifade etti. Köyde tavuğu çalınanlar, deposunun kilidi kırılıp yağı çalınanlar hatta itfaiyenin söndürmede kullandığı otomatiğin bile çalındığını söyledi.

Muğla Milaslı köylü: Köye yabancılar gelip 'hayvanlarınızı kurtaracağız' diyerek çalmaya çalışıyorlar itfaiyenin malzemelerini alıyorlar
OYNAT 01:05
Muğla Milaslı köylü: Köye yabancılar gelip 'hayvanlarınızı kurtaracağız' diyerek çalmaya çalışıyorlar itfaiyenin malzemelerini alıyorlar
Muğla Milas'ta Bozalan Köyü sakinleri hırsızlık vakalarından tedirgin. Bir yandan yangın korkusu yaşayan halk diğer yandan da soyguna karşı teyakkuzda. Bir vatandaş yaşadıkları durumu 'Buraya gelip 'İneğinizi kurtaracağız' diyerek vatandaşın hayvanlarını kaçırmaya çalıştılar. Tavuğu çalınanlar, deposunun kilidi kırılıp yağı çalınanlar var. İtfaiyenin söndürmede kullandığı otomatiği çalmışlar. Geçen bir arabayı durdurduk plakası yok, içindekilerin kimliği yok' sözleriyle özetledi.

Milaslı vatandaş köye yabancıların gelmeye başladığını, yaşanan hırsızlık olayları sonrası nöbet tuttuklarını belirterek yaşadığı en son olayı şu sözlerle anlattı:

"Geçen gün buraya bir araba geldi. İçinde iki kişi vardı. Kimlik istedik. 'kimlik yok' dediler. Ehliyeti, ruhsat sorduk 'yok' dediler. 'Siz niye geldiniz ki?' diye sorduk. 'Yardıma' dediler. 'Nerelisiniz?' dedik, 'buralıyız' dediler."

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Kahreden görüntü: Muğla’da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı
FOTOĞRAF 5
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Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.
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Kavaklıdere ormanlık alanda başlayan ve gün boyunca etkili olan yangınlara hem karadan hem de havadan müdahaleler devam etti.
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Uzun süren çalışmalar sonrası ormanlık alandaki yangınların bir kısmı kontrol altına alındı.
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Muğla’da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı
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Günün ilk ışıklarıyla beraber yangın sonrası ortaya çıkan tahribat ise havadan görüntülendi.
Kahreden görüntü: Muğla’da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı
Muğla'nın Kavaklıdere'ye bağlı ormanlık alanlarında çıkan orman yangınların bir kısmı kontrol altına alındı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan tahribat havadan görüntülendi.


Orman işçisi Gündoğmuş'taki yangına müdahale ederken eşinin doğum yaptığını öğrendi
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Orman işçisi Gündoğmuş'taki yangına müdahale ederken eşinin doğum yaptığını öğrendi
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına müdahale için Karaman'dan gelen arazöz şoförü Yasin Zahma, eşinin doğum haberiyle mutlu oldu. İlçedeki yangına müdahale etmek için Karaman'dan görevlendirilen 2 çocuk babası 35 yaşındaki Zahma, ekip arkadaşlarıyla bir haftadır cansiperane alevlerle mücadele ediyor. Hamile eşinden gelecek güzel haberi beklerken bir yandan da gece gündüz çalışan Zahma'ya mutlu haber soğutma çalışmaları yaptığı sırada geldi. Çalan telefonunu büyük bir heyecanla açan Zahma, hamile eşinin sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdiğini öğrenince mutluluk yaşadı. Çalışmalarına ara verdiği sırada Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki eşi Emine Zahma ile telefonda görüntülü görüşen Zahma, bebeğini gördüğü telefonu öperek, 'Babacığım, hoş geldin oğlum. Baban uzaklarda. Yangını bitirip gelecek baban, en kısa zamanda görüşürüz inşallah.' ifadesini kullandı.

Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye’yi duygulandırmıştı: Hoparlörden anonsu duyunca koşarak gittim
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Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye’yi duygulandırmıştı: Hoparlörden anonsu duyunca koşarak gittim
Antalya'daki orman yangınlarında çalışan işçilere sırtında erzak taşırken görüntülere yansıyan 57 yaşındaki Durdu Özkaynak, “Hoparlörden anonsu duyunca koşarak geldim. Oraya gittiğimde Korkuteli orman müdürümüz vardı. Gece orada yatmış ve yemek yememişti. Onun önüne yiyecekleri koydum. Başka yemeyenler vardı, onlar için de tekrar erzak getirdim” dedi.


Durdu Özkaynak, o anları şu sözlerle anlattı:
'Hoparlörlerden 'Herkes acil yangına gitsin' diye anons ettiler. O sıra bahçedeydim. Koşarak geldim ve kahvaltımı yaptım. Çantama yiyecek erzak kattım. Arkadaşlar yer diye, domates, buzlu su, reçel gibi aklıma ne geldiyse kattım. Arabalar vardı, onlara bindim. Daha önce ormanda çalışmıştım. Ben çalışmayı seven bir kadınım. Şu anda olsa yine giderim. Oraya gittiğimde Korkuteli orman müdürümüz vardı. Gece orada yatmış ve yemek yememişti. Onun önüne yiyecekleri koydum. Başka yemeyenler vardı, onlar için de tekrar erzak getirdim. 'Sağ ol teyze çok teşekkür ederiz' dediler. Orada başka kadınlar da vardı. Tırmıklarımızı aldık ve ateş söndürmeye çalıştık.'

Haberlere konu olan Özkaynak'ın ormanlık alanda sırtındaki erzak çantasıyla görüntüleri, Türkiye'yi duygulandırmıştı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler yüz binlerce kez izlenirken, bazı kullanıcılar 'Bizim sırtımız yere gelmez' yorumunda bulundu.


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"Yanan ormanlar imara açılamaz"

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