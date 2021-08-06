Milaslı köylü: Köye yabancılar gelip 'hayvanlarınızı kurtaracağız' diyerek çalmaya çalışıyorlar itfaiyenin malzemelerini alıyorlar
Muğla Milas'ta günlerdir devam eden yangınlarla mücadele eden köylülerin başı hırsızlarla dertte. Milaslı bir köylü, yardım için geldiklerini söyleyen bir takım kişilerin, hayvanların yanı sıra itfaiyecilerin kullandıkları yangın söndürme malzemelerinin bile çalındığını söyledi.
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinde bir hafta geride kaldı. Muğla Milas'ta da etkili olan yangınlarla ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sürüyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ederken Milas'ın Bozalan Köyü sakinleri bir yandan da hırsızlık vakaları yüzünden tedirginlik yaşıyor. Yangın korkusuyla baş etmeye çalışan halk diğer yandan da soyguna karşı teyakkuza geçmiş durumda.
Yaşanan hırsızlık olaylarını anlatan bir vatandaş, bir takım kişilerin köye gelip, 'ineğinizi kurtaracağız' diyerek vatandaşın hayvanlarını kaçırmaya çalıştıklarını ifade etti. Köyde tavuğu çalınanlar, deposunun kilidi kırılıp yağı çalınanlar hatta itfaiyenin söndürmede kullandığı otomatiğin bile çalındığını söyledi.
Milaslı vatandaş köye yabancıların gelmeye başladığını, yaşanan hırsızlık olayları sonrası nöbet tuttuklarını belirterek yaşadığı en son olayı şu sözlerle anlattı:
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"Geçen gün buraya bir araba geldi. İçinde iki kişi vardı. Kimlik istedik. 'kimlik yok' dediler. Ehliyeti, ruhsat sorduk 'yok' dediler. 'Siz niye geldiniz ki?' diye sorduk. 'Yardıma' dediler. 'Nerelisiniz?' dedik, 'buralıyız' dediler."