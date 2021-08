Ünlü oyuncunun babasından 'Help Turkey' isyanı: Ülkemizi yakanları sevindirdiniz yazıklar olsun Ünlü oyuncu Can Yaman'ın babası Güven Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı 'Help Turkey' paylaşımıyla gündeme geldi. Yaman, "Tüm dünyaya aciz olduğumuzu söylediniz ve ülkemizi yakanları mutlu edip cesaretlendirdiniz. Yazıklar olsun" dedi.

Haber Merkezi 06 Ağustos 2021, 16:12 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2021, 16:20 Yeni Şafak