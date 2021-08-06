Ünlü oyuncunun babasından 'Help Turkey' isyanı: Ülkemizi yakanları sevindirdiniz yazıklar olsun

Türkiye'nin birçok noktasında meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de yaşanan felaket için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlamayı sürdürüyor. Ancak geçtiğimiz gün yangınlara ilişkin paylaşılan, "Help Turkey!" (Türkiye'ye yardım et!) etiketi, ünlü isimleri ikiye böldü. Bazı ünlü isimler sosyal medya hesaplarından "Help Turkey" paylaşımlarında bulunurken, bazıları da bu paylaşımlara karşı çıktı.
oyuncu Can Yaman'ın babası Güven Yaman, sosyal medya hesabından konuyla ilgili düşüncelerini paylaşarak bu art niyetli kampanyaya katılanlara tepki gösterdi:
- "Bunu paylaşarak tüm dünyaya aciz olduğumuzu söylediniz ve ülkemizi yakanları mutlu edip cesaretlendirdiniz. Yazıklar olsun! Biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kimseye yalvarmadan ayakta kalırız. Atatürk'ün kurduğu Türkiye'de yaşıyoruz. Kendinize gelin artık"