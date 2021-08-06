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AKTÜEL

Ünlü oyuncunun babasından 'Help Turkey' isyanı: Ülkemizi yakanları sevindirdiniz yazıklar olsun

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın babası Güven Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı 'Help Turkey' paylaşımıyla gündeme geldi. Yaman, "Tüm dünyaya aciz olduğumuzu söylediniz ve ülkemizi yakanları mutlu edip cesaretlendirdiniz. Yazıklar olsun" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ünlü oyuncunun babasından Help Turkey isyanı: Ülkemizi yakanları sevindirdiniz yazıklar olsun
Güven Yaman ve Can Yaman

Türkiye'nin birçok noktasında meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de yaşanan felaket için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlamayı sürdürüyor. Ancak geçtiğimiz gün yangınlara ilişkin paylaşılan, "Help Turkey!" (Türkiye'ye yardım et!) etiketi, ünlü isimleri ikiye böldü. Bazı ünlü isimler sosyal medya hesaplarından "Help Turkey" paylaşımlarında bulunurken, bazıları da bu paylaşımlara karşı çıktı.

oyuncu Can Yaman'ın babası Güven Yaman, sosyal medya hesabından konuyla ilgili düşüncelerini paylaşarak bu art niyetli kampanyaya katılanlara tepki gösterdi:

  • "Bunu paylaşarak tüm dünyaya aciz olduğumuzu söylediniz ve ülkemizi yakanları mutlu edip cesaretlendirdiniz. Yazıklar olsun! Biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kimseye yalvarmadan ayakta kalırız. Atatürk'ün kurduğu Türkiye'de yaşıyoruz. Kendinize gelin artık"

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Herkes isminin hikayesini merak ediyordu: 'CZN' Burak ne demek?
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Yaptığı büyük porsiyonlu yemeklerle ve tatlılar adını duyuran ünlü ismin kullandığı CZN Burak lakabının hikayesinin altından babasının iş yeri çıktı.
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Burak Özdemir'in babası İsmail Özdemir eskiden tekstil işiyle uğraşıyordu. İsmail Özdemir Laleli'deki Cinzano Tekstil'in sahibiydi. Rus misafirleri Cinzano diyemiyor, dilleri dönmediği için hep Cezene diye sesleniyordu.
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Herkes isminin hikayesini merak ediyordu: 'CZN' Burak ne demek?
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