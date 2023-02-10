Millet can derdindeyken onlar deprem bölgesinde tartıştı: CHP’li Belediye Başkanı Özgür Özel'i böyle azarladı
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin en çok etkilediği illerden birisi olan Hatay'da, CHP’li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasındaki tartışma kameraya yansıdı.
00:27 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP’li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz.
Merkez üssü
Kahramanmaraş
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremin en çok etkilediği illerden birisi de Hatay oldu.
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