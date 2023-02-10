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Millet can derdindeyken onlar deprem bölgesinde tartıştı: CHP’li Belediye Başkanı Özgür Özel'i böyle azarladı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin en çok etkilediği illerden birisi olan Hatay'da, CHP’li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasındaki tartışma kameraya yansıdı.

00:27 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP’li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP’li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz.

Merkez üssü
Kahramanmaraş
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremin en çok etkilediği illerden birisi de Hatay oldu.
Hatay’da CHP’li
Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz
ile CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel
arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı.


“Birilerini doldurdun benim yanıma gönderdin”

Özgür özeli azarlarcasına tepki gösteren Eryılmaz
"Bana daha merhaba demeden 'seni alanda görmek lazım' demene ben çok üzüldüm. Beraber milletvekilliği yaptık. Bana moral vermeni, bana sarılıp 'geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim."
dedi.
Özgür Özel’in
“dedim”
cevabı karşısında iyice sinirlenen Eryılmaz
"Demedin sen bana. Birilerini doldurdun benim yanıma gönderdin. Üzüldüm"
diyerek tepkisini dile getirdi.


#Kahramanmaraş deprem
#Hatay
#Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz
#Özgür Özel
1 saat önce
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Millet can derdindeyken onlar deprem bölgesinde tartıştı: CHP’li Belediye Başkanı Özgür Özel'i böyle azarladı
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