Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı, Kanada Diploması veren tek okul; Florya Canada Okulları

Yaşam boyu öğrenen, kişisel doyuma ulaşmış, üretken, adil ve demokratik, topluma katkıda bulunabilmek için gereken nitelikleri edinmiş bireyler yetiştiren Florya Canada Okulları, çocukların tam potansiyellerine ulaşarak öğrenip büyüyecekleri canlı bir öğrenme ortamı sunuyor.

Türkiye ile Kanada Arasında Dostluk Köprüsü Görevi

Florya Canada Okulları Kanada Eğitim Program Müdür Yardımcısı Heather Ingalls, yaptığı değerlendirmede böylesi bir eğitim iş birliğinin Türkiye ile Kanada arasında adeta bir dostluk köprüsü görevi gördüğünü ve Türk gençlerine küresel bir vizyon kazandırmada çok önemli olduğunu dile getirdi. Heather Ingalls, Florya Canada Okulları’nın New Brunswick’teki Atlantic Education International tarafından akredite edilen tek Türk okulu olduğunu, bu sayede verilen lise eğitiminde Kanada müfredatında da derslere yer verilerek öğrencilerin Kanada’daki bir üniversiteye kabulüne olanak hazırladıklarını belirtti.

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Soru Soran ve Öğrenen Çocuklar Eğitim Modeli

Türkiye’de dünyayı yaşamaya olanak sağlayan çok kültürlü öğrenci ve veli profiliyle öne çıkan Florya Canada Okulları, “Soru Soran ve Öğrenen Çocuklar” (Inquiry Based Learning) eğitim modeliyle, alanında uzman öğretmenler tarafından seviyelere uygun ve birden fazla kaynaktan faydalanarak hazırlanan derslerle öğrenci merkezli eğitim sistemi ile fark yaratıyor. Kanada New Brunswick müfredatını, Millî Eğitim Bakanlığı’nın programına entegre eden Florya Canada Okulları’nda Türkiye dahil 47 ayrı ülkeden öğrenciler yer alıyor.

New Brunswick Atlantic Education International Akrediteli Tek Türk Okulu

Anaokulu, ilköğretim ve lise eğitimlerini tek çatı altında öğrenciler ile buluşturan Florya Canada Okulları’nda, tüm dersler İngilizce olarak veriliyor. New Brunswick Atlantic Education International tarafından akredite edilmiş Türk okulu olan Florya Canada Okulları, lise eğitiminde verdiği Kanada müfredatlı dersler ile Kanada üniversite kabullerinde değerlendirme kriteri olarak büyük önem taşıyor. Atlantic Education International tarafından iki yılda bir denetlenmeye tabi tutulan Florya Canada Okulları’nın öğretmenleri de özel eğitim programlarına her yıl katılmaktadır.

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Spor, Sanat ve Teknolojiyle İç İçe Bir Kampüs

Florya’da yer alan okulun, son teknoloji sinema altyapısına da sahip olan bir konferans salonu, İngilizce, Türkçe ve Fransızca olmak üzere zengin bir koleksiyona sahip kütüphanesi, yarı olimpik bir yüzme havuzu, açık ve kapalı spor salonları, kodlama yapmak üzere donanımlı bir ICT laboratuvarı, 2 adet Fen Bilimleri laboratuvarı, resim ve müzik odalarının yer aldığı tam teşekkülü bir kampüsü bulunuyor.

Florya Canada Okulları hakkında detaylı bilgi almak için www.floryacanada.k12.tr adresini ziyaret edebilir veya +90 (212) 706 76 00 nolu telefonu arayabilirsiniz.