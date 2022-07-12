Milli Saraylar'a Osmanlı Çimi

Tarihi mekânların çevresine rulo çim ve Osmanlı Çimi döşeniyor. Başkanlık envanterindeki tarihi mekanların yaşatılmasına yönelik restorasyon, konservasyon çalışmaları bu yıl da hız kesmeden devam etti. Bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında başkanlık bünyesindeki tüm tarihi mekanların ve objelerin bakım ve restorasyonu çalışmaları yapıldı. Tedbirler alınarak, röleve, restorasyon ve restitüsyon çalışmaları yapıldı. Başkanlığa bağlı tarihi ve diğer bahçeler düzenlenerek, bahçelerin bakımı, temizliği ve peyzajı yenilendi.

TARİHİ YAPILARI NEM TAKİP CİHAZLARI KONTROL EDİYOR

Çevresel koşulların tarihi yapı ve objeler üzerindeki etkilerini gözlemlemek ve gerektiğinde ortam koşullarını kontrol edebilmek amacıyla bağıl-nem takip cihazları kullanılıyor. 7 gün 24 saat uzaktan anlık ve periyodik olarak ölçüm yapan cihazlar saray, kasır ve köşklere yerleştiriliyor. Bu veriler gerektiğinde restorasyon ve konservasyon projelerinde, müzecilik faaliyetlerinde de kullanılabiliyor.

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SARAY ÇEVRESİ OSMANLI ÇİMLERİ İLE DONATILIYOR

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı olan tüm saray, kasır ve köşklerin yanı sıra Hereke Halı, İpekli Doluma Fabrikası ve Yalova Atatürk Köşkü’nde toplamda 14 bin m2 rulo çim ve 600 bin 000 tane çok uzun ömürlü soğuklara ve kuraklığa dayanıklı, koyu yeşil, görsellik açısından canlılık veren Osmanlı Çimi kullanılıyor.