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Minare apartmanı ikiye böldü

Adıyaman Gölbaşı’ndaki Hacı Gani Diler Camii’nin minaresi 6 Şubat’taki depremde yıkılıp yandaki Has Apartmanı’nın üzerine düştü. Depremde ayakta kalan apartmanın, çatısı ve 3. katı devrilen minare nedeniyle ağır hasar alırken 7 yaşındaki bir çocuk da hayatını kaybetti.

04:00 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme dayanamayan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Hacı Gani Diler Camii’nin minaresi, üzerine devrildiği apartmanı ikiye böldü.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme dayanamayan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Hacı Gani Diler Camii’nin minaresi, üzerine devrildiği apartmanı ikiye böldü.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde depremde yıkılan minare 3 katlı apartmanın üstüne devrildi. Fatih Mahallesi’ndeki Hacı Gani Diler Camii’nin minaresi, 6 Şubat’taki 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkıldı. Minare, cami yanındaki Has Apartmanı’nın üzerine devrildi. Apartmanın çatısı ve 3’üncü katında hasar oluştu. Minarenin apartmanın çatı kısmından alt kata doğru tek parça halinde devrilmesi dikkati çekti. Minarenin yıkılmasından dolayı apartman içerisinde bulunan 7 yaşlarındaki bir çocuğun enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

11 CAMİ AĞIR HASARLI

İlçede bulunan 15 camiden 11 tanesinin ağır hasarlı olduğunu söyleyen Gölbaşı İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, “Hepimiz hem çok üzüldük hem de o gece dehşeti yaşadık. Sabah kalktığımızda minarenin 4 parçaya ayrıldığını gördük. Önce kimsenin enkaz altında kalmadığını düşünerek sevinmiştik ama ondan sonra 7 yaşlarındaki bir çocuğumuzun altında kaldığını ve vefat ettiğini duyunca da çok üzüldük. Şu an Gölbaşı merkezde 15 camimiz bulunmakta. Bu 15 camimizin 4’ü hariç 11’i ağır hasar aldı. Bunların maalesef yıkılması ve yeniden yapılması lazım, devletimiz çok şükür güçlü, milletimiz duyarlı. İnşallah bu yaralarımızı devlet ve millet iş birliğiyle saracağız” dedi.

2021’DE AÇILMIŞ

Caminin dernek başkanı Turan Koç ise, caminin minaresinin Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkıldığını söyledi. Hacı Gani Diler Camii’nin 2021 yılında ibadete açıldığını anlatan Koç, “Bu deprem değil, tam bir afetti. Ağır hasar raporu verilen camimiz yıkılacak. Devletimiz, milletimiz varolsun. Cenab-ı Hak, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin” diye konuştu.


#Deprem
#Adıyaman
#Camii
1 saat önce
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Minare apartmanı ikiye böldü
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