Minare apartmanı ikiye böldü

İlçede bulunan 15 camiden 11 tanesinin ağır hasarlı olduğunu söyleyen Gölbaşı İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, “Hepimiz hem çok üzüldük hem de o gece dehşeti yaşadık. Sabah kalktığımızda minarenin 4 parçaya ayrıldığını gördük. Önce kimsenin enkaz altında kalmadığını düşünerek sevinmiştik ama ondan sonra 7 yaşlarındaki bir çocuğumuzun altında kaldığını ve vefat ettiğini duyunca da çok üzüldük. Şu an Gölbaşı merkezde 15 camimiz bulunmakta. Bu 15 camimizin 4’ü hariç 11’i ağır hasar aldı. Bunların maalesef yıkılması ve yeniden yapılması lazım, devletimiz çok şükür güçlü, milletimiz duyarlı. İnşallah bu yaralarımızı devlet ve millet iş birliğiyle saracağız” dedi.