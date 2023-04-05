|
Reklam
Reklam
Gündem

'MİT görevlisiyiz' yalanıyla 15 milyon lira dolandırdılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kendilerini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek şehit ailelerinin de aralarında olduğu 30 kişinin 15 milyon TL'sini dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

15:57 . 5/04/2023 Çarşamba
DHA
Dolandırıcılar yakayı ele verdi.

Dolandırıcılar yakayı ele verdi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde H.H.S.'nin kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından; H.H.S. ile 4 kişinin şehit aileleri ile dini derneklerden 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek, 30 kişiden 15 milyon TL topladıkları belirlendi.

Polis baskın yaptı

Harekete geçen polis, sabah saatlerinde Marmaris'teki adreslere baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitabı, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi.

Toplam 5 şüpheli yakalandı

H.H.S. ise Osmaniye'de depremzedeler için para topladığı sırada gözaltına alındı.

#Muğla
#Marmaris
#MİT
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.