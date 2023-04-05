'MİT görevlisiyiz' yalanıyla 15 milyon lira dolandırdılar

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde H.H.S.'nin kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından; H.H.S. ile 4 kişinin şehit aileleri ile dini derneklerden 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek, 30 kişiden 15 milyon TL topladıkları belirlendi.