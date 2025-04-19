MİT ile Hamas arasında kritik temas: Gündem insani yardımlar ve kalıcı ateşkes

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Hamas heyetinin yaptığı görüşmede, İsrail ablukası nedeniyle insanlık trajedisi yaşayan Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için alınabilecek önlemler ve bu konuda uluslararası çabaların koordinesi konuşuldu.

Tehcir planına karşı birlik vurgusu

İsrail'in Gazze'deki soykırım faaliyetlerinin durdurularak, kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese ulaşılması için yürütülen çabalardaki son durum değerlendirilirken, Gazze halkının tehcir edilmesine yönelik İsrail tarafından yapılan tüm planlamalara birlikte bir karşı duruş sergilenmesi konuları ele alındı.

'Gazze halkının her zaman yanındayız'

Hamas heyeti ile yapılan görüşmede, Türkiye'nin, sivilleri hedef alan İsrail saldırıları ve halkın tehcir edilmesi amacıyla uygulanan açlık politikalarına rağmen, topraklarını korumak için büyük bir azim ve sabır gösteren Gazze halkının her zaman yanında olacağı vurgulandı.





İsrail'in yayılmacılık ve işgal politikalarının reddedildiği, her tür yeni işgal ve ilhak girişimlerine karşı durulacağı ifade edildi.





Türkiye'nin kalıcı ateşkese yönelik uluslararası tüm çabalara destek vermeye devam edeceğinin altı çizildi.











