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MİT'ten Mersin'de DEAŞ'a operasyon: Terör örgütünün 'kasası' yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonda, örgüte ait 28 bin 800 dolar, 14 bin 950 avro, 31 bin 800 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Muri'nin örgüte ve para akışına dair itiraflarda bulunduğu da öğrenildi.

18:37 - 19/12/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 18:53 - 19/12/2023 الثلاثاء
AA
DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri
DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına yönelik mali yardımları koordine ettiği belirlenen DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Eyyüp kod adlı Huzeyfe El Muri'ye yönelik operasyon düzenlendi.

DEAŞ'ın mali sorumlusu Mersin'de yakalandı

Muri, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün koordineli operasyonuyla Mersin'de yakalandı.

Operasyonda, örgüte ait 28 bin 800 dolar, 14 bin 950 avro, 31 bin 800 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, terör örgütü DEAŞ'ın para transferlerinde kullandığı mobil uygulamalar da tespit edildi.

İtirafçı oldu: Örgüt hakkında detaylı bilgiler verdi

Huzeyfe El Muri'nin ifadesinde, örgüte katılım süreci, Suriye ve Türkiye'deki faaliyetleri, irtibatlı olduğu terör örgütü DEAŞ mensupları ve para transferleri hakkında detaylı bilgi verdiği öğrenildi.




#Mersin
#DEAŞ
#Milli İstihbarat Teşkilatı
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