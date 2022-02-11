MSB: 4 terörist etkisiz

MSB: Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
MSB: Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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