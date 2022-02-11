MSB: 4 terörist etkisiz

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Koronavirüsü yenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci çok rahat atlattım, aşının çok faydası oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası açıklama yaptı. İzolasyon süreciyle ilgili bilgi veren Erdoğan "Aşının çok faydası oldu, süreci çok rahat atlattım. Henüz eşim atlatamadı, tedbirler devam ediyor" ifadelerini kullandı.