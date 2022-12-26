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ANKARA

MSB: 7 terörist sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si PKK/KCK terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: 7 terörist sınırda yakalandı
Teröre geçit yok

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Suriye ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si PKK/KCK terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.

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