MSB: 7 terörist sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Suriye ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si PKK/KCK terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/sv19KMv0O1
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/sv19KMv0O1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2022