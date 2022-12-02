MSB: Bir polisimiz şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan taziye mesajında "1 Aralık 2022 tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.
December 2, 2022
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan taziye mesajında "1 Aralık 2022 tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.
December 2, 2022
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.