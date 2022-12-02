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ANKARA

MSB: Bir polisimiz şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek şehit oldu.

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MSB: Bir polisimiz şehit düştü
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan taziye mesajında "1 Aralık 2022 tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.
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