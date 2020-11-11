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Gündem Müge Anlının programında kan donduran cinayet itirafı Günlerdir her yerde aranıyorlardı, ablası ve eniştesini arayan adam katil çıktı
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Müge Anlı'nın programında kan donduran cinayet itirafı: Günlerdir her yerde aranıyorlardı, ablası ve eniştesini arayan adam katil çıktı

Afyonkarahisar’da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinden kötü haber geldi. Günlerdir her yerde aranan çiftin bir kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı. Cinayeti, mal davası yüzünden ablası ve eniştesini öldüren

B. A’nın eşi N. A itiraf etti.

Haber Merkezi İHA
Cinayet itirafı canlı yayında geldi.
Cinayet itirafı canlı yayında geldi.

Ayfonkarahisar’da 26 Ekim günü esrarengiz bir şekilde kaybolan 64 yaşındaki Z. U. ve 66 yaşındaki C.U., her yerde aranıyordu. Çocukları, Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın programına çıkarak bilgi ve görgü şahidi aramıştı. Çiftin kızı H. K., Müge Anlı’ya, “Dayım B., mal kavgası yüzünden annemle babamı tehdit ediyor. Ondan şüphe ediyorum” demişti. Bunun üzerine Z. U’nun ağabeyi B. A., canlı yayına gelerek, “Bana iftira atıyorlar. Ben de ablamı arıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kuyuda cansız bedenleri bulundu

Dünkü yayınında izleyicilerine seslenen ve bölgedeki kuyulara dikkat çeken Müge Anlı, şüpheli bir şey görenlerin ihbarda bulunmasını istedi. Bu çağrının hemen ardından gelen bir ihbarla Uysal çifti, evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki kullanılmayan bir su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu.

Cesetleri kardeşiyle taşımışlar

Cesetlerin bulunmasının hemen ardından Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen B. A’nın JASAT ekiplerine ifade veren eşi N. A., “Ablasını ve eniştesini, mal davası yüzünden kocam öldürdü. Diğer kardeşi Kadir ile birlikte cesetleri taşıdılar” itirafını yaptı.

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