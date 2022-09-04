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MUĞLA

Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre; Muğla'nın Ula ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muğlada 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Ula ilçesi merkezli saat 20.00'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, 6.99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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