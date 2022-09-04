Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Ula ilçesi merkezli saat 20.00'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, 6.99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Ula ilçesi merkezli saat 20.00'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, 6.99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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