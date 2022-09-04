Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Dünya

İran Devrimi’nden sonra bir ilk

'Ceviz Ağacı' İran Devrimi’nden sonra gösterime giren 'ilk yabancı film' oldu. Tahran'da galası yapılan yönetmen Faysal Soysal'ın ödüllü Türkiye-İran ortak yapımı filmi "Ceviz Ağacı", İran'daki birçok sinema salonunda Farsça alt yazı ile izleyiciyle buluşacak.