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Muğla'da feci kaza: Havada asılı kalarak ikiye bölündü

Muğla'da feci kaza: Havada asılı kalarak ikiye bölündü

18:231/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
IHA
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Kaza yapan aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza yapan aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Muğla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan ticari araç trafik ışık levhasının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç adeta ikiye bölünüp direkte asılı halde kaldı. Kazada yaralanan üç kişi hastaneye kaldırılırken, araç içerisinde sıkışan sürücü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Muğla-Aydın kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araç trafik ışık levhasının bulunduğu direği devirip havada asılı kalarak ikiye bölünürken, kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, 30 Mayıs Cuma günü Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menteşe istikametinden Yatağan'a doğru hareket halinde olan Mehmet Gökhan Söyü yönetimindeki 34 KEC 894 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışık levhasının bulunduğu direğe çarptı.

Çarpmanın etkisi ile araç adeta ikiye bölünüp direkte asılı halde kaldı. Kazada yaralanan A.T., H.A. ve A.G. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Söyü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kaza kameralar tarafından anbean kaydedildi

Çevrede yapılan araştırmalarda feci kazanın bir iş yeri güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildiği belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınan görüntülerde aracın direğe çarparak havada asılı kaldığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Muğla
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#Trafik Kazası
#Muğla-Aydın karayolu
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