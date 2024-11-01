Muğla'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Otmanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, arazözler ile orman işçileri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.
#Köyceğiz
#Muğla
#orman yangını