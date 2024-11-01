Muğla'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

İstanbullunun yürüyen merdiven çilesi bitmiyor. Daha önce gündeme sık sık bozulmasıyla veya çalışmamasıyla gelen yürüyen merdivenlerde bu kez yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy metro istasyonunda yürüyen merdivenin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çıkan dumanlardan etkilenen bir güvenlik görevlisi tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın büyümeden kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yaşanan olaydan sonra 'Metrobüsler, otobüslerden sonra, yürüyen merdivenler de yanmaya başladı.' yorumları yapıldı.