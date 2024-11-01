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Muğla'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

Muğla'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

17:271/11/2024, Cuma
AA
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Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.


Otmanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.


İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, arazözler ile orman işçileri sevk edildi.


Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.


Mecidiyeköy'de yangın paniği: Metrobüs ve otobüslerden sonra yürüyen merdivenler de yanmaya başladı

İstanbullunun yürüyen merdiven çilesi bitmiyor. Daha önce gündeme sık sık bozulmasıyla veya çalışmamasıyla gelen yürüyen merdivenlerde bu kez yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy metro istasyonunda yürüyen merdivenin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çıkan dumanlardan etkilenen bir güvenlik görevlisi tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın büyümeden kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yaşanan olaydan sonra 'Metrobüsler, otobüslerden sonra, yürüyen merdivenler de yanmaya başladı.' yorumları yapıldı.


#Köyceğiz
#Muğla
#orman yangını

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