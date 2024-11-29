Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişine ilişkin Dışişlerinden açıklama

Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişine ilişkin Dışişleri Bakanlığı açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlip ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli meseledir." ifadelerine yer verildi. Tel Rıfat ve Münbiç’teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye’yi hedef alan saldırılarındaki artışın dikkatle izlendiğini ifade eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Bu bölgelerdeki terörist varlığının sonlandırılması amacıyla paydaşlarla daha önce varılan mutabakatların gereğinin yerine getirilmemiş olması endişelerimizi artırmaktadır." dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İdlip ve mücavir bölgedeki gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.
Sınırın sıfır noktasında bulunan
ve mücavir bölgede sükunetin muhafazasının Türkiye açısından öncelikli bir mesele olduğunu belirten Keçeli, "
2017 yılından bu yana, İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi’yle ilgili bazı mutabakatlar tesis edilmiştir. Türkiye, taraf olduğu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirmektedir.
" dedi.
Türkiye'nin, İdlip’e yönelik son dönemdeki saldırıların,
mutabakatlarının ruhuna ve işleyişine zarar verecek boyuta ulaştığı ve ciddi sivil kayıplara yol açtığı konusunda gerekli uyarıları çeşitli uluslararası platformlarda yaptığını ve bu
saldırıların durdurulması
gerektiğini kayda geçirdiğini hatırlatan
, son günlerde yaşanan çatışmaların bölgedeki gerginliğin istenmeyen şekilde artmasına sebep olduğunu kaydetti.
"Paydaşlarla vardığımız mutabakat yerine getirilmiyor"
Yeni ve daha büyük istikrarsızlıklara yol açılmaması ve sivil halkın zarar görmemesinin Türkiye bakımından büyük önem teşkil ettiğini aktaran Keçeli şunları kaydetti:
"
Diğer taraftan, mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç’teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye’yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz. Bu bölgelerdeki terörist varlığının sonlandırılması amacıyla paydaşlarla daha önce varılan mutabakatların gereğinin yerine getirilmemiş olması endişelerimizi artırmaktadır.
Gelişmeleri, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettiğimiz önem ve terörle mücadeleye verdiğimiz öncelik çerçevesinde çok yakından takip ediyoruz.
"